Stoltenberg: Jeszcze „daleko” do ewentualnego wstapienia Ukrainy do NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w poniedziałek na Twitterze, że przywódcy NATO „potwierdzili”, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg jasno dał jednak do zrozumienia, że wstąpienie Ukrainy do Sojuszu jest „dalekie”.

Liderzy NATO potwierdzili, że Ukraina będzie członkiem Sojuszu i że Plan Działań na rzecz Członkostwa jest integralną częścią procesu uzyskania członkostwa – napisał Zełenski na Twitterze. „Ukraina jest krajem aspirującym” – oświadczył Stoltenberg cytowany przez „Defense News” we wtorek. „Udzielamy im wsparcia, zwłaszcza w celu dalszej modernizacji i doskonalenia ich instytucji obrony i bezpieczeństwa, cywilno-politycznej kontroli nad ich służbami bezpieczeństwa, a także walki z korupcją” – dodał.

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security

