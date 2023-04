„Ten kraj zniknie” – Miedwiediew grozi Polsce i nazywa Morawieckiego „niedorozwiniętym idiotą”

Były prezydent Rosji, zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew stwierdził w piątek, że w razie wojny Rosji z NATO Polska „zniknie”. Premiera Mateusza Morawieckiego nazwał ” niedorozwiniętym idiotą”.

Miedwiediew oświadczył w piątkowym wpisie na Twitterze: „Jakiś idiota Mateusz Morawiecki powiedział, że Ukraina ma prawo uderzenia na Rosję i nie martwi się o wojnę pomiędzy Rosją a NATO, ponieważ Rosja szybko tę wojnę przegra”. „Nie wiem, kto wygra lub przegra taką wojnę, ale biorąc pod uwagę rolę Polski jako placówki NATO w Europie, kraj ten na pewno zniknie wraz ze swoim niedorozwiniętym premierem” – dodał.

— Polish text below —

Some dumbhead called Mateusz Morawiecki said that Ukraine had the right to hit Russia, and that he had no worries about NATO’s war against Russia, because the latter would soon lose it. I don’t know who’s going to win, or lose such a war, but…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 14, 2023