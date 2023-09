Dokumentacja zamawiana przez rosyjskie Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej może wskazywać skalę strat na wojnie z Ukrainą.

Redakcja opozycyjnego portalu Wiorstka wykryło na portalu zamówień publicznych, iż resort chce pozyskać 757 305 zaświadczeń weterana bojowego i 230 tys. zaświadczeń „członka rodziny poległego, niepełnosprawnego weterana wojennego, uczestnika Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i weterana bojowego”. Koszt – 79 milionów rubli.

Jak twierdzi portal Nastojaszczeje Wriemia – medium finansowane przez USA i działające w Czechach, dane te mogą pośrednio wskazywać na prawdopodobną skalę strat Rosjan w czasie działań zbrojnych prowadzonych na Ukrainie.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że ​​600 tys. legitymacji kombatantów ma trafić do Ministerstwa Obrony Narodowej, 86 805 do Ministerstwa Opieki Socjalnej, 60 tys. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 10 tys. do Rossgwardii a kolejne 500 do Ministerstwa Budownictwa.

Natomiast 200 tys. zaświadczeń dla członków rodzin ofiar trafi do Ministerstwa Obrony, 30 tys. – do Ministerstwa Opieki Socjalnej.

Od ubiegłego roku skala wydawania tego rodzaju certyfikatów wzrosła kilkukrotnie, twierdzi Nastojaszczeje Wriemia. Latem 2022 r. Ministerstwo Pracy nakazało wydrukowanie 82 840 zaświadczeń weterana i 5777 zaświadczeń dla członków rodziny poległego. W maju 2023 r. resort ponownie zawarł taki kontrakt na 95 907 zaświadczeń weterana i 23 716 dla członków rodziny poległego. Tym samym w czasie wojny Ministerstwo Pracy zamówiło już 936 052 świadectw dla weteranów bojowych.

Służba rosyjska BBC i Mediazona zidentyfikowały dotychczas 32 164 Rosjan poległych na Ukrainie. Dziennikarze podkreślają, że nie są to pełne dane – mówią jedynie o zmarłych, których nazwiska i miejsca pochówku zweryfikowano.

currenttime.tv/kresy.pl