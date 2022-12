Na Słowacji otwarto centrum naprawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy

Centrum naprawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy rozpoczęło pracę na Słowacji – poinformował w poniedziałek portal Militarnyj.

Jak podał w poniedziałek portal Mil.in, centrum naprawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy rozpoczęło pracę na Słowacji. Poinformował o tym Christian Freiding, szef Sztabu Specjalnego ds. Ukrainy w niemieckim Ministerstwie Obrony podczas wizyty w Koszycach.

Centrum działa w ramach umowy międzyrządowej między Niemcami a Słowacją. O organizację bazy naprawczej dba firma-producent broni Krauss-Maffei Wegmann.

Centrum będzie pracować nad renowacją sprzętu zniszczonego lub zużytego w czasie działań wojennych, na przykład dział samobieżnych Panzerhaubitze 2000.

„To dla nas bardzo ważny wkład we wspieranie ukraińskich sił zbrojnych. Możemy pomóc w zapewnieniu ciągłej sprawności systemów uzbrojenia, które przekazaliśmy i które były tak skutecznie używane” — powiedział Christian Freiding.

Centrum znajduje się w pobliżu granicy między Słowacją a Ukrainą.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Słowacji Rastislav Kačer w rozmowie z Interfax-Ukraina poinformował, że Słowacja rozważa możliwość przekazania myśliwców MiG-29 na Ukrainę.

„Jeszcze nie przekazaliśmy wam MiG-29, ale jesteśmy gotowi to zrobić. Rozmawiamy z naszymi partnerami w NATO o tym, jak to zrobić” – powiedział.

Kačer powiedział też, że rozmawiano o tym podczas spotkania delegacji słowackiej z prezydentem Ukrainy dzień wcześniej w czwartek.

„Nasz minister obrony wyjaśnił waszemu prezydentowi, jak można to zrobić. Myślę, że w nadchodzących tygodniach delegacja ukraińska przyjedzie na Słowację i razem z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi będziemy pracować, aby to urzeczywistnić… Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego, myślę, że wkrótce to nastąpi i samoloty będą na Ukrainie” – powiedział Rastislav Kačer.

Kačer nie podał szczegółów rozmów, aby nie zaszkodzić procesowi.

Ukraińskie media podkreślają, że Słowacja należy do krajów, które bardzo aktywnie wspierają Ukrainę w odpieraniu rosyjskiej inwazji. Przekazała Ukraińcom 30 bojowych wozów piechoty BMP-1, a także kołowe, samobieżne armatohaubice Zuzana 2. Ukraińscy zamówili u Słowaków łącznie 8 systemów tego typu. Sygnalizowano też możliwość wysłania na Ukrainę wycofywanych z użycia słowackich myśliwców MiG-29, jednak do teraz zapowiedzi te nie zostały oficjalnie zrealizowane.

