Dmitrij Miedwiediew znów stwierdził, że Polska chce dokonać „anschlussu” terenów zachodniej Ukrainy.

Były prezydent Rosji, zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył w sobotę na Twitterze, że Ukraina jest krajem „nikomu niepotrzebnym”. Jego zdaniem Ukraina to „błędna koncepcja stworzona przez rozpad Związku Radzieckiego”. „Wymuszone poparcie reżimu nazistowskiego, na rozkaz amerykańskiego mentora, wpędziło Europejczyków w finansowe i polityczne piekło” – napisał.

Rosyjski polityk stwierdził, że trwa próba „umieszczenia młodych ukraińskich pasożytów, wysysających krew z szyi podupadłej Unii Europejskiej”. „Stanie się ostatecznym upadkiem wcześniej królewskiej, a teraz zubożałej z powodu degeneracji, Europy” – dodał.

WHY WILL UKRAINE DISAPPEAR? BECAUSE NOBODY NEEDS IT

1. Europe doesn’t need Ukraine. The forced support of the Nazi regime, by the American mentor’s order, has put Europeans into a financial and political inferno. All for the sake of bandera’s unterukraine, that even the snobby,…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2023