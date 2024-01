Reuters: Kanada wznowi sprzedaż broni do Turcji

Kanada i Turcja osiągnęły porozumienie w sprawie wznowienia kanadyjskiego eksportu części do dronów w zamian za większą przejrzystość co do tego, gdzie są one wykorzystywane – twierdzi agencja prasowa Reuters.

Kanada i Turcja osiągnęły porozumienie w sprawie wznowienia kanadyjskiego eksportu części do dronów w zamian za większą przejrzystość co do tego, gdzie są one wykorzystywane. Porozumienie wejdzie w życie po zakończeniu ratyfikacji przez Ankarę oferty Szwecji do NATO, podają dwa źródła Reutersowi.

Oczekuje się, że Turcja prześle ostateczne dokumenty do Waszyngtonu już w piątek, co ułatwi Kanadzie natychmiastowe zniesienie kontroli eksportu, które przyjęła w 2020 r., podają oba źródła, prosząc o anonimowość.

Porozumienie osiągnięto na początku stycznia, po miesiącach rozmów, powiedziała jedna z osób zaznajomionych z procesem. Druga osoba zaznajomiona z planem stwierdziła, że strony zgodziły się, że wejdzie on w życie po zakończeniu ratyfikacji przez Szwecję.

Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji odmówiło komentarza. Rzeczniczka kanadyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Charlotte MacLeod powiedziała agencji Reuters, że choć obecnie obowiązują kontrole eksportu, Ottawa dąży do rozwiązania problemu z Turcją, biorąc pod uwagę jej status sojusznika w NATO.

„Kanada i Turcja w dalszym ciągu prowadzą szczerą wymianę zdań na temat naszych dwustronnych stosunków gospodarczych i handlowych” – powiedziała.

Turcja opublikowała w czwartek w dzienniku urzędowym akt zatwierdzający członkostwo Szwecji w NATO, finalizując ratyfikację, która przybliża wcześniej niezaangażowany kraj o krok do przystąpienia do sojuszu wojskowego.

We wtorkowym głosowaniu turecki parlament zatwierdził przystąpienie Szwecji do UE. Partia rządząca stwierdziła, że kluczem do uzyskania akceptacji było ostrzejsze stanowisko tego kraju nordyckiego wobec kurdyjskich bojowników.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan również już wcześniej powiązał ratyfikację z chęcią Turcji zakupu myśliwców od Stanów Zjednoczonych.

Kresy.pl/Reuters