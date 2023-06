Ukraina chce wyszkolić kilkudziesięciu pilotów F-16

Ukraina planuje wysłać „kilkudziesięciu” pilotów bojowych na szkolenie na amerykańskich myśliwcach F-16, powiedział w piątek rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat.

„Robi się wszystko, aby rozpocząć jak najszybciej” – powiedział Ihnat telewizji ukraińskiej, dodając, że piloci wybrani do szkolenia będą mieli doświadczenie bojowe. „To nie jest trening, to przekwalifikowanie” – dodał Ihnat.

Holenderskie ministerstwo obrony poinformowało w środę, że centrum szkoleniowe powstanie w jednym ze wschodnich państw członkowskich NATO. Holandia pracuje obecnie nad planem szkolenia Ukraińców na F-16 wspólnie z Danią i przy wsparciu Stanów Zjednoczonych.

Kraj ten jest odpowiedzialny za koordynację europejskich wysiłków w tym projekcie.

Trwają również konsultacje z Belgią, Luksemburgiem, Wielką Brytanią i przedstawicielami przemysłu, wszyscy interesariusze pracują obecnie nad treścią szkoleń.

Plan składa się z trzech punktów:

jak najszybsze rozpoczęcie pierwszego przeszkolenia ukraińskich pilotów na samoloty F-16

nauka języka

utworzenie centrum szkoleniowego F-16

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że szereg krajów potwierdziło, że dostarczy Ukrainie myśliwce F-16. Zełenski zaznaczył, że Ukraina otrzyma „potężną liczbę” tych samolotów od międzynarodowych partnerów.

„Mieliśmy bardzo ważne spotkanie w Mołdawii, gdzie odbyłem jedno zamknięte spotkanie z wieloma krajami, które dokładnie potwierdziły, że dadzą nam F-16. Aby to zrobić, potrzebujemy wspólnej umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mogę ujawnić szczegółów” – powiedział prezydent.

Wiceszef MSZ Rosji odniósł się do możliwości przekazania Ukrainie przez Zachód myśliwców F-16. „Następuje ruch wzdłuż tak zwanej drabiny eskalacyjnej. I widzimy, że kraje zachodnie nadal trzymają się scenariusza eskalacji. Wiąże się to z ogromnym ryzykiem dla nich samych. W każdym razie zostanie to uwzględnione we wszystkich naszych planach. Mamy wszystkie niezbędne środki do osiągnięcia naszych celów” – oświadczył Gruszko, cytowany w sobotę przez rosyjski dziennik Kommiersant.

Prezydent USA Joe Biden przekazał przywódcom państw G7, którzy biorą udział w spotkaniu w japońskiej Hiroszimie, że USA będą wspierać wspólne szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji, w tym odrzutowcach F-16. Wyrażą też zgodę na przekazanie Ukrainie myśliwców.

Także wcześniejsze doniesienia medialne sugerowały, że administracja Bidena zasygnalizowała europejskim sojusznikom w ostatnich tygodniach, iż Stany Zjednoczone zezwolą im na eksport myśliwców F-16 na Ukrainę.

Kresy.pl/Reuters