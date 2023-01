Wicekanclerz Niemiec za dostarczeniem Leopardów Ukrainie

Wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck opowiedział się za zezwoleniem innym krajom na dostarczanie czołgów Leopard na Ukrainę.

We wtorek Robert Habeck (Zieloni) opowiedział się za zezwoleniem Polsce i innym krajom na dostawy czołgów Leopard na Ukrainę. „Myślę, że to słuszne, iż jeśli inne kraje chcą pomóc, to nie przeszkadza się im i nie zatrzymuje ich pomocy” – oświadczył wicekanclerz w rozmowie z telewizją informacyjną WELT. Habeck rozmawiał z telewizją na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

„Ukraińska armia wykazała się odpowiedzialnością” – powiedział niemiecki wicekanclerz. Wyraził opinię, że dostarczona dotychczas broń została precyzyjnie wykorzystana. Unikał jednak odpowiedzi na pytanie, czy Niemcy powinny również dostarczać czołgi Ukrainie. „To oczywiste, że Ukraina potrzebuje dalszego wsparcia i na nie zasługuje” – wskazał.

Podkreślił, że następca minister obrony Christine Lambrecht musiałby doprecyzować, czy mogą one pochodzić z zapasów przemysłu czy Bundeswehry.

Przypomnijmy, że już na początku stycznia wicekanclerz Niemiec deklarował, że nie można wykluczyć dostaw czołgów Leopard na Ukrainę.

Jak informowaliśmy, przewodniczący rady dyrektorów Rheinmetall Armin Papperger w niedzielnej rozmowie z publikacją Bild am Sonntag oświadczył, że niemiecka firma Rheinmetall ma na stanie 110 czołgów Leopard 1 i Leopard 2. Przygotowanie tego sprzętu do przekazania na Ukrainę może zająć rok.

W ubiegłą środę we Lwowie Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard. Podkreślił, że to element budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. „Przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa” – zaznaczył.

welt.de / Kresy.pl