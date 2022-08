Wiceszef MSZ: domagamy się restrykcyjnej polityki wizowej wobec Rosjan na poziomie UE

Domagamy się, żeby na poziomie unijnym wprowadzić restrykcyjną politykę zaprzestania wydawania wiz turystycznych dla Rosjan – oświadczył wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk w poniedziałek.

Wiceszef MSZ został zapytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o kwestię blokady wydawania wiz dla obywateli Rosji. Podkreślił, że coraz więcej państw wyraża poparcie dla takiego kroku. Przypomniał, że Polska od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę wprowadziła od razu bardzo restrykcyjną politykę wizową. „Ograniczyliśmy wydawanie wiz tylko do sytuacji humanitarnych, tam gdzie są Karty Polaka, tam gdzie są członkowie rodzin. To jest wąska grupa. Ok. 80 proc. ograniczyliśmy wydawanie tych wiz” – oświadczył, cytowany przez PAP.

Wskazał, że Polska domaga się na forum UE, żeby „taką restrykcyjną politykę zaprzestania wydawania wiz turystycznych wprowadzić na poziomie unijnym”. „Bo tylko wtedy ma to ten ostateczny efekt” – dodał.

„Dobrze by było, żeby w Polsce wszyscy się opowiadali się za tym rozwiązaniem, bo słyszymy głosy ze strony polityków opozycji sprzeciwiające się. Jestem tym naprawdę zdumiony” – powiedział.

Zaznaczył, że według różnych sondaży wsparcie Rosjan dla Władimira Putina wynosi 70-85 proc., to „przepraszam, o czym my mówimy?”. „Mówimy tak naprawdę o znaczącym, żeby nie powiedzieć gremialnym wsparciu dla tej agresywnej polityki wobec Ukrainy” – dodał. Odniósł się w ten sposób do głosów sugerujących, że takie rozwiązanie uderzyłoby w zwykłych obywateli Rosji.

Jego zdaniem z wiz korzystają głównie bogaci Rosjanie, mieszkający w miastach i bardzo często wspierający werbalnie politykę Putina.

„Czy te osoby powinniśmy dzisiaj szczególnie chronić i wydawać im wizy? Wydaje mi się to absurdalne – stwierdził.

„Nie mówimy tutaj o odpowiedzialności zbiorowej tylko o słusznym odebraniu specjalnych przywilejów, bo takie przywileje zostały w latach 90-tych nadane umową pomiędzy UE a Rosją o specjalnym ułatwieniu w wydawaniu wiz i dzisiaj ta ścieżka jest uproszczona, dlatego, że takie porozumienie cały czas funkcjonuje. Trzeba wypowiedzieć to porozumienie. My się za tym opowiadamy” – oświadczył.

Polska nie wydaje wiz turystycznych obywatelom Rosji od kilku miesięcy. Otrzymują je jedynie ci Rosjanie, którzy z racji wykonywanej pracy muszą przekroczyć granicę polsko-rosyjską.

Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk informował wcześniej, że Polska pracuje nad przygotowaniem koncepcji, która pozwoli na niewydawanie Rosjanom wiz.

W ubiegłym tygodniu fiński rząd podjął decyzję o znacznym zmniejszeniu liczby wiz turystycznych przyznawanych obywatelom Rosji. Ich wydawanie będzie ograniczone do około 10 proc. obecnego poziomu.

Także Bułgaria po wydaleniu kilkunastu bułgarskich pracowników dyplomatycznych i konsularnych z Moskwy zaprzestała wydawania wiz Rosjanom. Na podobny krok zdecydowała się również Estonia. Rosjanie posiadający wizy Schengen wydane przez Estonię nie będą mogli z nich skorzystać, by wjechać na jej terytorium.

W czerwcu Czechy zdecydowały, że nie będą wydawać wiz, ani zezwoleń na pobyt obywatelom Rosji i Białorusi.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz jest przeciwny zakazowi wydawania wiz dla Rosjan. Jego zdaniem takie posunięcie byłoby wymierzone we wszystkich obywateli, także tych niewinnych.

Olaf Scholz uważa, że to rosyjskie władze są odpowiedzialne za sytuację na Ukrainie, a nie naród rosyjski. Niemiecki kanclerz podkreślił w czwartek, że nie jest słuszne nakładanie środków karnych na wszystkich Rosjan – podaje FAZ. Zwrócił uwagę, że UE nałożyła wcześniej na Rosję „sankcje na dużą skalę”, które „dotykają wielu konkretnych ludzi i oligarchów wspierających rosyjski rząd”. „Z pewnością będzie to kontynuowane” – zapowiedział.

Minister spraw zagranicznych Czech, które obecnie przewodniczą Unii Europejskiej, Jan Lipavsky chce dyskusji na temat zawieszenia wydawania wiz dla obywateli Rosji na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE w Pradze pod koniec miesiąca.

pap / wnp.pl / Kresy.pl