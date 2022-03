Na Słowację trafią Patrioty i ponad 2 tys. żołnierzy NATO

Słowacki rząd zgodził się na przyjęcie wielonarodowej grupy bojowej NATO, w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (enhanced Forward Presence). Będzie ona liczyć do 2100 żołnierzy. Na Słowację trafią też systemy obrony powietrznej Patriot.

W środę rząd Słowacji zatwierdził przedstawioną przez ministerstwo obrony propozycję, dotyczącą rozmieszczeni na słowackim terytorium grupy bojowej NATO. Ma ona liczyć nawet 2100 żołnierzy. W jej skład wejdą żołnierze z Niemiec (700), Czech (600), Holandii (200), Słowenii i Polski (maksymalnie po 100), a także do 400 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

@NATO multinational battlegroup will be established in 🇸🇰, as approved by govt. today.

Up to 2100 troops from 🇨🇿 🇩🇪 🇳🇱 🇸🇮 🇺🇸 🇵🇱 + Patriots & Sentinel radars as a part of the posture.

An unprecedented boost to 🇸🇰 security & important contribution to Allied collective defence. pic.twitter.com/qdg9BmhF7c

— Slovakia in NATO (@Slovakia_NATO) March 9, 2022