Sondaż: Ukraina powinna przeprosić za eksplozję w Przewodowie

Według siedmiu na dziesięciu pytanych ukraiński rząd powinien przeprosić za eksplozję w Przewodowie – wynika z badania przeprowadzonego pod koniec listopada. Przeciwnego zdania jest niespełna 10 proc. ankietowanych.

Ukraina odrzuca oficjalne oświadczenia z Polski, USA i innych krajów zachodnich, według których 15 listopada w Przewodowie spadła najpewniej rakieta z ukraińskiego systemu obrony powietrznej S-300, wystrzelona w czasie odpierania, zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę. Władze w Kijowie domagają się dopuszczenia ukraińskich specjalistów do miejsca zdarzenia i do udziału w prowadzonym śledztwie. Oczekują też przedstawienia dowodów na to, że była to ukraińska rakieta.

Między 25 a 28 listopada przeprowadzono badanie dotyczące stosunku Polaków do tej sprawy. Zadano w nim pytanie: „Czy według Ciebie władze Ukrainy powinny wyrazić oficjalne ubolewanie z powodu wybuchu ukraińskiej rakiety obronnej, która spadła na terenie Polski?”.

O eksplozji rakiety słyszało 94 proc. badanych. Większość ankietowanych uważa, że władze w Kijowie powinny wyrazić ubolewanie za zaistniałą sytuację – 41 proc. osób odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejne 32 proc. – „raczej tak”. W sumie daje to 73 proc.

Odpowiedzi przeczących udzieliło łącznie 9 procent pytanych. Wśród nich opcję „raczej nie” wybrało 6 procent, a „zdecydowanie nie” – 3 procent. Niemal co piąty ankietowany stwierdził, że trudno mu odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA, na ogólnopolskiej próbie 1052 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Kresy.pl / interia.pl