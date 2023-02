Szefowa KE: Będziemy współdziałać z przemysłem obronnym, by zwiększyć produkcję amunicji

UE zamierza połączyć siły z przemysłem obronnym Wspólnoty – oświadczyła w sobotę szefowa KE Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że chodzi o przyspieszenie i zwiększenie produkcji amunicji potrzebnej na polu walki na Ukrainie i uzupełnienie własnych zapasów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej przemawiała w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jej zdaniem UE powinna zrobić to, co zrobiła podczas pandemii, gdy przygotowywała się do produkcji na dużą skalę szczepionki przeciwko Covid-19. „Moglibyśmy pomyśleć na przykład o zaawansowanych umowach zakupu, które dają przemysłowi obronnemu możliwość inwestowania w linie produkcyjne już teraz, aby były szybsze i aby zwiększyć ilość, którą mogą dostarczyć” – oświadczyła, cytowana przez portal WNP.

Von der Leyen wyraziła opinię, że UE nie może czekać miesiącami i latami na to, by móc uzupełnić własne zapasy wojskowe lub wysłać na Ukrainę amunicję taką jak 155-milimetrowe pociski artyleryjskie.

„To już naprawdę czas, aby przyspieszyć produkcję, i zwiększyć skalę wytwarzania standardowych produktów, których Ukraina desperacko potrzebuje, na przykład standaryzowanej amunicji” – powiedziała.

W piątek kanclerz Niemiec Olaf Scholz zainaugurował Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa. Niemiecki kanclerz zadeklarował, że będzie „intensywnie” zabiegał o to, by „wszyscy, którzy mogą dostarczyć takie czołgi, teraz naprawdę to zrobili”. Dodał, że Niemcy postarają się ułatwić partnerom podjęcie tych decyzji, przeprowadzając szkolenia ukraińskich żołnierzy, a także zapewniając zaopatrzenie i wsparcie logistyczne.

Zadeklarował, że Niemcy będą ściśle koordynować wszystkie ważne kroki dotyczące wsparcia Ukrainy ze swoimi sojusznikami. Wyraził opinię, że „staranność jest ważniejsza niż szybkie tempo działań, a spójność ważniejsza niż solowe popisy”. Jego zdaniem ważne jest zaplanowanie wsparcia, „abyśmy mogli je długo utrzymać”.

