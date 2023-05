Prigożyn podliczył straty oddziałów „Wagnera”

Informację taką przekazał gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Jak napisał on na Telegramie - "trwa czyszczenie przygranicznych osiedli rejonu grajworońskiego, do których 22 maja weszli dywersanci, w trakcie ewakuacji ludności cywilnej zginęła kobieta, dla ewakuowanych jest jeszcze za wcześnie na powrót do domów" - wpis zacytowała we wtorek agencja informacyjna Interfax.

Jak wyjaśnił Gładkow wymieniona ofiara to urodzona w 1941 r. kobieta. "Przyczyny są ustalane" - napisał gubernator. Stwierdził on także, że „W tych osadach, do których wkroczył wróg, jest dwóch rannych cywilów”.