Szef Rady Europejskiej zapowiada status kandydata do UE dla Ukrainy

Na trzy godziny przed planowanym przejazdem specjalnego pociągu, wiozącego przywódców Francji, Niemiec i Włoch do Kijowa, na trasie pod Przemyślem doszło do zerwania sieci trakcyjnej. Zmusiło to Macrona, Scholza i Draghiego do podróży samochodami do Lwowa, a dopiero stamtąd koleją do Kijowa. Sprawę badają służby specjalne - dowiedziała się stacja RMF FM.