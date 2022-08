Polska i Węgry przeciw unijnym regulacjom ws. ograniczenia zużycia gazu

Kraje Unii Europejskiej w piątek formalnie przyjęły plan awaryjny bloku w celu ograniczenia zużycia gazu – poinformowała agencja prasowa Reuters. Polska i Węgry sprzeciwiają się ostatecznym przepisom.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, kraje Unii Europejskiej w piątek formalnie przyjęły plan awaryjny bloku w celu ograniczenia zużycia gazu. Polska i Węgry sprzeciwiają się ostatecznym przepisom.

Kraje UE zawarły w zeszłym tygodniu porozumienie o zmniejszeniu zapotrzebowania na gaz, próbie napełnienia magazynów gazu i przygotowaniu się na możliwe pełne odcięcie gazu przez Rosję. Umowa wzywa wszystkie kraje UE do dobrowolnego ograniczenia zużycia gazu o 15% tej zimy i może sprawić, że cięcia będą wiążące w sytuacji kryzysowej, aczkolwiek z licznymi klauzulami dla niektórych krajów i branż.

Today the 🇪🇺 adopted a regulation to reduce ↘️gas demand by 15% this winter.

This reduction is voluntary but could become mandatory if a security of supply ⚠️ alert is triggered.

But what does that mean exactly❓

👇https://t.co/CJRih3XiDG#REpowerEU #EnergySecurity

— EU Council (@EUCouncil) August 5, 2022