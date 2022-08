Izrael przeprowadził ataki na Strefę Gazy [+VIDEO]

Izrael ogłasza operację Breaking Dawn po kilku dniach zamykania miast pod groźbą ataków ze strony palestyńskiego Islamskiego Dżihadu – poinformował w piątek portal Times of Israel. „Nie pozwolimy terrorystom ustalać agendy”. Izraelczykom kazano pozostać w pobliżu schronów.

Izrael ogłosił rozpoczęcie operacji wojskowej w Strefie Gazy w piątek po południu rozpoczynając ataki na cele palestyńskiej grupy terrorystycznej Islamski Dżihad, przy czym przywódcy twierdzą, że działania były konieczne po tym, jak grupa odmówiła wycofania się z zamiarów przeprowadzenia ataków.

Wojsko poinformowało, że sześć miejsc zostało trafionych przez myśliwce i uzbrojone drony, po rozpoczęciu operacji. W jednym z uderzeń zginął jeden z wyższych dowódców palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Armia Izraela oszacowała, że ​​w pierwszej fali nalotów zginęło od 10 do 20 członków grupy.

Ministerstwo zdrowia prowadzone przez Hamas poinformowało, że co najmniej 10 osób zostało zabitych, w tym 5-letnia dziewczynka, a 55 innych zostało rannych.

Nieco później nastąpiła druga fala ataków na obiekty Islamskiego Dżihadu.

It's not Star Wars. This is actual footage from Sderot #Israel where thousands of civilians are hiding in bomb shelters from #Gaza terrorist rockets.

Each of these rockets constitutes a war crime. pic.twitter.com/v3KWtwoSRo

— Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) August 5, 2022