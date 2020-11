Szef MSZ: Polexit to absolutny absurd

„Polexit jest absolutnym absurdem” – oświadczył we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau. Wyraził opinię, że mamy do czynienia z „miejscami nawet histeryczną” reakcją opozycji na możliwość zgłoszenia weta do budżetu UE przez polski rząd. Podkreślił, że weto stanowi „absolutnie uprawniony” element negocjacji w kwestiach UE.

Polska i Węgry wyraziły sprzeciw względem rozporządzenia w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią „praworządności”. Rozporządzenie zostało zaakceptowane przez pozostałe państwa UE. Zdaniem przedstawicieli opozycji, weto może oznaczać opuszczenie UE przez Polskę. Mamy do czynienia z „miejscami nawet histeryczną” reakcją opozycji na możliwość zgłoszenia weta do budżetu UE przez polski rząd – oświadczył we wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Polska i Węgry zapowiadają możliwość zawetowania budżetu UE na lata 2021-2027 (elementem pakietu budżetowego jest także tzw. fundusz odbudowy po epidemii koronawirusa).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

We wtorek szef MSZ został zapytany na antenie Polskiego Radia 24 o ewentualne weto w kwestii budżetu oraz stanowisko opozycji, która jest zdania, że taka decyzja byłaby krokiem do wyjścia Polski z UE, do polexitu.

„Polexit jest absolutnym absurdem, nigdy żadne polityczne ugrupowanie, liczące się na polskiej scenie, nie formułowało takiego postulatu, a obóz Zjednoczonej Prawicy byłby ostatnim, który by w tych kategoriach próbował myśleć albo prowadzić dyskurs” – odpowiedział Rau.

Jego zdaniem mamy do czynienia z „emocjonalną, a miejscami nawet histeryczną, reakcją opozycji”. „Weto jest absolutnie uprawnionym elementem zarówno negocjacji, jak i procedowania w kwestiach unijnych” -dodał.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zaznaczył, że weto stanowi niejako „hamulec bezpieczeństwa”, z którego można skorzystać jeżeli zaistnieje „realne zagrożenie podstawowych interesów kogoś z pasażerów, bądź podróżujących jako całości”.

„Wtedy jest rzeczą naturalną, że istnieje możliwość sięgnięcia po taki hamulec bezpieczeństwa. I tak jest w tym przypadku, jeśli chodzi o dobro wspólne UE, to mechanizm warunkowości dotyczący praworządności stanowi oczywiste, ewidentne próby obejścia prawa unijnego pierwotnego, a więc traktatów o UE” – dodał szef polskiej dyplomacji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W poniedziałek lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz postulował wpisanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji .

„Dzisiaj w obliczu weta, które chce zgłosić pod wpływem radykałów ze swojego obozu premier Mateusz Morawiecki, ale też na kanwie tej dyskusji, która rozpoczyna się z inspiracji radykałów obozu Zjednoczonej Prawicy w tygodnikach, którzy są z nią związane, albo są przyjazne, gdzie widzimy hasło polexitu jako już temat do dyskusji, nie do negocjacji, tylko do szerokiej dyskusji. My się z tym fundamentalnie nie zgadzamy” – mówił Kosiniak-Kamysz.

Zobacz także: Duda chce spytać Polaków o wpisanie członkostwa w UE i NATO do konstytucji

pap / fakty.interia.pl / Kresy.pl