W Polsce powstał hub medyczny dla pacjentów z Ukrainy [+FOTO]

Minister zdrowia Adam Niedzielski otworzył w czwartek w Jasionce hub medyczny przeznaczony dla Ukraińców.

Jak poinformowało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia, szef tego resortu Adam Niedzielski otworzył w czwartek w Jasionce hub medyczny przeznaczony dla Ukraińców. Niedzielski powiedział mediom, że nowy obiekt, nazwany Medevac Hub, został stworzony wspólnym wysiłkiem „polskich instytucji, UE i organizacji pozarządowych”.

Dodał, że ukraińscy pacjenci będą mieli teraz „wydzielone miejsce, w którym będą czekać na transport do szpitali w całej Europie na leczenie ratujące życie”.

Centrum finansowane głównie przez UE zapewni całodobową opiekę i wsparcie psychologiczne, poinformowali urzędnicy. „Medevac Hub w Jasionce powstał, aby pomagać obywatelom Ukrainy” – powiedział Niedzielski. Dodał: „Ukraina nie zostanie sama w walce z rosyjskim agresorem. Opiekujemy się pacjentami, aby Ukraina mogła podjąć walkę o wolność”.

Niedzielski powiedział też, że dwa razy w tygodniu na pobliskim lotnisku Jasionka będzie lądował specjalny samolot, który przewozi ukraińskich pacjentów do innych krajów.

Niektórzy otrzymają leczenie w innych krajach UE, podczas gdy inni zostaną przeniesieni do krajów takich jak Norwegia, która jak dotąd przyjęła największą liczbę chorych i rannych z Ukrainy, poinformowano dziennikarzy. Medevac Hub może pomieścić do 20 pacjentów, a pierwsze przyjazdy spodziewane są w przyszłym tygodniu.

Reps from @WHOPoland,@WHOUkraine,@IOMPoland, @eu_echo, @MZ_GOV_PL, @MoH_Ukraine have officially opened MEDEVAC Hub in Rzeszów. Through EU donation, #WHO + partners will roll out patient transfers from UKR to PL & other EU countries, enabling UKR refugees’ life-saving treatment pic.twitter.com/vgpqNZuP0c

— WHO Poland (@WHOPoland) September 1, 2022