Szef MSZ Litwy chce “co najmniej” zaostrzenia sankcji wobec Rosji po śmierci Nawalnego

UE musi “co najmniej” zaostrzyć sankcje wobec Rosji po śmierci opozycjonisty Aleksieja Nawalnego – oświadczył w poniedziałek szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis.

Szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis wypowiadał się w poniedziałek przed spotkaniem w Brukseli ministrów spraw zagranicznych krajów UE. Landsbergis wyraził opinię, że “półśrodki” nie wystarczą, aby powstrzymać Władimira Putina. “Jeśli Ukraina upadnie, wszyscy doskonale rozumieją: my będziemy następni. Putin nie ma zamiaru się zatrzymać” – oświadczył.

Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE omówią w poniedziałek m.in. wsparcie wojskowe dla Ukrainy i projekt 13. pakietu sankcji unijnych wobec Rosji.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapowiedział w weekend, że w spotkaniu weźmie udział Julia Nawalna – wdowa po Aleksieju Nawalnym.

Jak pisaliśmy, w piątek 16 lutego rosyjska Federalna Służba Penitencjarna na Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny na północy Rosji poinformowała, że w kolonii karnej nr 3 zmarł znany rosyjski opozycjonista i krytyk Kremla, 47-letni Aleksiej Nawalny. Według oficjalnego komunikatu, Nawalny źle się poczuł po spacerze, stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Część rosyjskich mediów nieoficjalnie podała, że przyczyną śmierci opozycjonisty prawdopodobnie był zator, spowodowany oderwanym skrzepem krwi.

Komentując tę sprawę, prezydent USA Joe Biden skrytykował prezydenta Rosji, Władimira Putina. “Nie ma co się łudzić, Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego” – oświadczył. Dodał, że to co się stało z rosyjskim opozycjonistą “jest jeszcze jednym dowodem na brutalność Putina”. Uważa, że rosyjski przywódca “nie tylko bierze na cel obywateli innych krajów, jako że widzimy co się dzieje teraz na Ukrainie, on wyrządza również okropne zbrodnie swojemu własnemu narodowi”.

wnp.pl / Kresy.pl