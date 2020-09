Rosjanie twierdzą, że ustalili co zażywał nawalny przed pogorszeniem się jego stanu – chcą wysłać ekspertów do Niemiec

Rosyjska policja śledziła ruchy opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego i to co pił, zanim zachorował na Syberii w zeszłym miesiącu twierdzi rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych – przekazał w piątek Reuters. MSW próbuje zlokalizować świadka wydarzenia.

Jak poinformowała w piątek Agencja Prasowa Reuters, rosyjska policja miała obserwować zachowanie Nawalnego zanim jego stan się pogorszył, a także to jakie płyny przyjmował. Ministerstwo spraw wewnętrznych Rosji poszukuje świadka wydarzenia, który miał opuścić kraj.

Ministerstwo poinformowało, że przygotowuje kolejny wniosek o pomoc prawną z Niemiec, gdzie Nawalny został przetransportowany drogą powietrzną do szpitala w zeszłym miesiącu po tym, co Niemcy określili jako otrucie opozycjonisty Nowiczokiem.

Po doniesieniach, że Nawalny wyszedł ze śpiączki wydział transportu ministerstwa spraw wewnętrznych na Syberii oświadczył, że chce wysłać śledczych do pracy razem z niemieckimi kolegami w tej sprawie.

„Ta prośba będzie zawierała wniosek o ewentualną obecność rosyjskich śledczych ds. wewnętrznych i rosyjskiego specjalisty, podczas prowadzenia przez niemieckich kolegów śledztwa z Nawalnym, lekarzami i ekspertami” – podało ministerstwo w oświadczeniu. Poprosili również o pozwolenie na zadawanie pytań wyjaśniających i dodatkowych.

Prośba wydaje się nie mieć szansy powodzenia, biorąc pod uwagę, że Niemcy twierdzą, że już ustalili obecność Nowiczoka i zażądali wyjaśnień od Moskwy – wezwanie to zostało mocno powtórzone przez inne kraje zachodnie. Niektórzy niemieccy politycy zaapelowali o dodatkowe sankcje wobec Rosji.

Rosja nie wszczęła formalnego postępowania karnego i utrzymuje, że potrzebuje twardych dowodów z Niemiec, że Nawalny został rzeczywiście otruty. Jak podało ministerstwo, policja transportowa w Tomsku ustaliła harmonogram wydarzeń, które doprowadziły do ​​zachorowania Nawalnego. Zawiera on hotel, restaurację, mieszkanie i kawiarnię, które odwiedził Nawalny, zawiera wzmianki o tym że pił wino i koktajl alkoholowy.

W następnych dniach po chorobie Nawalnego jego rzeczniczka zdecydowanie zaprzeczyła zarzutom, że spożywał alkohol.

Ministerstwo podało, że policja przesłuchała pięć z sześciu osób, które, jak twierdzi, towarzyszyły Nawalnemu w podróży, gdy zachorował. Poszukiwana jest jeszcze szósta osoba, mieszkanka Wielkiej Brytanii, która przyleciała do Niemiec 22 sierpnia i której miejsce pobytu, jak podano, jest obecnie ustalane.

Aleksiej Nawalny, założyciel Fundacji Walki z Korupcją i jeden z najbardziej znanych krytyków Kremla trafił do szpitala 20 sierpnia po tym, gdy zasłabł na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia polityka samolot lądował w Omsku. Prosto z lotniska Nawalny został przewieziony do lokalnego szpitala z podejrzeniem zatrucia. W stanie „ciężkim, ale stabilnym” trafił na oddział intensywnej terapii. TV Dożdż podawała, że polityk był nieprzytomny. Badający go lekarze nie znaleźli w jego organizmie trucizny i orzekli, że problemy zdrowotne Nawalnego wynikają z „przyczyn wewnętrznych”. Dwa dni później Nawalny został przewieziony na leczenie do Niemiec. Najpierw niemieccy lekarze, a później rząd Niemiec ogłosił, że wyniki badań Nawalnego wykazały, iż rosyjski opozycjonista został otruty środkiem paralityczno-drgawkowym działającym jak Nowiczok, który zastosowano w ataku na byłego agenta GRU Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii w 2018 roku.

