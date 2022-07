Szef dyplomacji Litwy twierdzi, że rosyjski tranzyt ograniczono już w kwietniu

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis tłumaczył działania jakie państwo to podjęło wobec tranzytu towarów do i z obwodu kaliningradzkiego.

Mówiąc o ograniczeniach w transporcie między głównym terytorium Rosji a jej eksklawą szef litewskiej dyplomacji stwierdził, że są one realizacją sankcji nałożonych przez Unię Europejską już kilka miesięcy temu, że Litwa zaczęła nakładać ograniczenia na tranzyt do obwodu kaliningradzkiego już w kwietniu, a Rosjanie zaczęli protestować dopiero w czerwcu.

„Niektórzy mówią, że to dlatego ponieważ wojna na Ukrainie nie idzie tak dobrze. Dlatego musi odwrócić uwagę. Sankcje zostały już nałożone. Czwarty pakiet sankcji, który stworzył tę kwestię, został przyjęty w kwietniu. Podano wtedy wszystkie wyjaśnienia. Zauważyliśmy zmniejszenie ilości tranzytu, co pokazało, że przygotowujemy się. Dlatego to, co teraz widzimy, to gry” – powiedział Landsbergis w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN, którego fragment przytoczyła agencja informacyjna UNIAN.

Litewski minister uznał, że wprowadzenie przez jego państwo tych ograniczeń na ruch towarowy, przeciwko którym dziś protestują Rosjanie nie było niczym nieoczekiwanym. „Muszę być bardzo konkretny i jasny. To nie jest stanowisko Litwy. Jesteśmy częścią UE i to są sankcje europejskie. Dlatego jesteśmy tylko jednym z krajów, które wdrażają te sankcje” – stwierdził Landsbergis, który odciął się od „różnych prób twierdzenia, że ​​to są wyłącznie litewskie sankcje”.

Jak podkreślił – „Każdy kraj w UE, kiedy sankcje są przyjmowane przez Radę UE i wyjaśniane przez Komisję Europejską, musi je wdrożyć. To jest prawo. Dlatego w tym, co zrobiła Litwa, nie ma nic nadzwyczajnego. Jedyne, co mamy, to geografia. I to nas różni od innych”.

18 czerwca Litwa rozpoczęła blokadę transportu do i z obwodu kaliningradzkiego szeregu ważnych towarów, na przykład materiałów budowlanych, cementu i wyrobów metalowych. Gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow powiedział, że ograniczenie wpłynie na 40-50 proc. produktów transportowanych tranzytem przez Litwę.

unian.net/kresy.pl