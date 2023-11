Nad Morzem Czarnym powstanie nowy port

Nad kanałem Poarta Alba-Midia Navodari powstanie nowy port mający zwiększyć przepustowość rumuńskiego tranzytu i odciążyć port w Konstancy, przez który transportowane jest m.in. ukraińskie zboże.

Nowy port zajmie obszar o powierzchni 33 tys. m². Głównym celem przedsięwzięcia jest ułatwienie operacji dokowania i rozładunku statków towarowych. Planowane są także istotne udogodnienia, takie jak budowa dróg dojazdowych, platformy operacyjnej o powierzchni 21 tys. m² oraz trzech nabrzeży o długości 120 metrów każde.

Obciążenie rumuńskiej infrastruktury portowej nad Morzem Czarnym znacząco wzrosło po tym, jak w wyniku wojny Ukraina zaczęła przesyłać swoje towary tranzytem przez ten kraj. Obecnie, miesięcznie przez Rumunię przewozi się około 2 milionów ton ukraińskich produktów rolnych.

Jednak władze w Bukareszcie ogłosiły plan zwiększenia przepustowości szlaków tranzytowych przez Rumunię do 4 milionów ton miesięcznie do końca bieżącego roku.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, nowy port w Poarta Alba-Midia Navodari ma zwiększyć elastyczność rumuńskiego systemu transportowego, umożliwiając bardziej efektywną obsługę ruchu towarowego. W planach inwestycyjnych znajdują się także rozbudowa portu Luminita, oddalonego o około 25 km, aby zwiększyć przepustowość towarów przewożonych śródlądowymi drogami wodnymi.

Całkowity koszt obu projektów to ponad 200 milionów lei (ok. 40 milionów euro), a ich realizacja jest finansowana przez Unię Europejską.

Jak informowaliśmy, Rumunia wyraziła także zainteresowaniem zakupem jedynego portu w Mołdawii – Giurgiulești. Należy on do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Port w Giurgiulesti ma duże znaczenie logistyczne ze względu na swoje położenie. Leży ujścia rzeki Prut do Dunaju, który kilkadziesiąt kilometrów dalej wpada do Morza Czarnego. Miejsce to położone jest na styku granic trzech państw: Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. Zwraca się w tym kontekście uwagę, że port mógłby służyć do transportu towarów z tego ostatniego kraju.

W ramach kompleksu portowego Giurgiulesti działa m.in. terminal paliwowy, punkt przeładunku zboża, a także port pasażerski. Realizowane są połączenia promowe ze Stambułem.

Port dla statków pełnomorskich w Giurgiulesti został oddany do użytku w 2006 roku. W maju 2021 r. został zakupiony w całości przez EBOR od holenderskiej grupy Danube Logistics.

