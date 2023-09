Rumunia chce kupić jedyny port morski na terytorium Mołdawii

Władze Rumunii są zainteresowane nabyciem jedynego w Mołdawii portu morskiego. Chodzi o międzynarodowy port w Giurgiulesti, którego właścicielem jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

W czwartek rumuński premier Marcel Ciolacu poinformował, że władze Rumunii są zainteresowane nabyciem od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jedynego istniejącego na terytorium Mołdawii portu morskiego. Chodzi o międzynarodowego port w Giurgiulesti.

W rozmowie z telewizją Digi24 Ciolacu potwierdził ,że w tej sprawie trwają negocjacje za pośrednictwem ministerstwa transportu. „Teraz czekamy na decyzję EBOR” – powiedział.

Premier zaznaczył, że Rumunia, nabywszy port, podjęłaby się inwestycji na rzecz dalszego rozwoju jego infrastruktury.

Według Ciolacu, Mołdawia nie jest stroną rozmów, ponieważ międzynarodowy port w Giurgiulesti należy do EBOR. Kompleks portowy zlokalizowany jest na terenie wolnego obszaru celnego.

Port w Giurgiulesti ma duże znaczenie logistyczne ze względu na swoje położenie. Leży ujścia rzeki Prut do Dunaju, który kilkadziesiąt kilometrów dalej wpada do Morza Czarnego. Miejsce to położone jest na styku granic trzech państw: Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. Zwraca się w tym kontekście uwagę, że port mógłby służyć do transportu towarów z tego ostatniego kraju.

W ramach kompleksu portowego Giurgiulesti działa m.in. terminal paliwowy, punkt przeładunku zboża, a także port pasażerski. Realizowane są połączenia promowe ze Stambułem.

Port dla statków pełnomorskich w Giurgiulesti został oddany do użytku w 2006 roku. W maju 2021 r. został zakupiony w całości przez EBOR od holenderskiej grupy Danube Logistics.

Jak pisaliśmy na początku września, rumuńska spółka Westmoldtransgaz objęła kontrolę nad systemem przesyłu gazu (GTS) Mołdawii na okres 5 lat. Rumuńska spółka została tymczasowym operatorem sieci gazociągowej Mołdawii jeszcze w lipcu. Decyzja została podjęta po niespełnieniu przez Moldowagaz wymogów unbundlingu czyli rozdziału funkcji dostawy, przesyłu i dystrybucji, co doprowadziło do zmiany ram prawnych przez władze Mołdawii.

