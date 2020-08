Szef MON Mariusz Błaszczak zaprzeczył „doniesieniom medialny” nt. obecności wojsk USA w Polsce

„Pojawiające się informacje dotyczące zasad stacjonowania żołnierzy Sił Zbrojnych USA w Polsce są nieprawdziwe” – napisał w poniedziałek na Twitterze szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Minister zaprzeczył niesprecyzowanym „doniesieniom medialnym”. Nie skonkretyzował, które podane przez media informacje były nieprawdziwe. Podkreślił, że umowa zostanie przedstawiona dopiero po jej podpisaniu.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się w poniedziałek do niesprecyzowanych „doniesień medialnych” o zasadach stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. „Pojawiające się informacje dotyczące zasad stacjonowania żołnierzy Sił Zbrojnych USA w Polsce są nieprawdziwe” – napisał. Nie skonkretyzował, które podane przez media informacje były nieprawdziwe. Zaznaczył, że umowa zostanie przedstawiona dopiero po jej podpisaniu. Polska Agencja Prasowa (PAP) powiązała wypowiedź ministra z informacjami podanymi rano przez portal „Onet.pl”.

„Stop fake newsom! Pojawiające się informacje dotyczące zasad stacjonowania żołnierzy Sił Zbrojnych USA w Polsce są nieprawdziwe. Umowę przedstawię po jej podpisaniu. Dezinformowanie szkodzi bezpieczeństwu Polski!” – czytamy na Twitterze szefa resortu obrony.

Do doniesień odniosła się także ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

„W mediach pojawia się wiele informacji odnośnie rzekomej zawartości nowej polsko-amerykańskiej umowy o współpracy obronnej. Nie są one zgodne z prawdą. Upublicznimy szczegóły kiedy umowa zostanie podpisana” – napisała.

There are a lot of media reports about the alleged contents of the new PL-US military deal. None of them are true. We will release all details once the deal is signed. https://t.co/2aJdNUA2ac

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) August 3, 2020