Ambasador Mosbacher zadowolona z zakończonych polsko – amerykańskich rozmów, więcej żołnierzy USA w Polsce

Georgette Mosbacher Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce poinformowała w piątek o swoim zadowoleniu z zakończonych polsko – amerykańskich negocjacji. „Świetna wiadomość!” – napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Ambasador Mosbacher napisała w piątek na Twitterze: „Świetna wiadomość! USA i Polska zakończyły negocjacje nad Wspólną Deklaracją Współpracy Obronnej (EDCA), która wprowadzi w życie wspólna wizję naszych prezydentów dotyczącą amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko nad tym pracowali!”.

Great news! The U.S. and Poland completed negotiations on an Enhanced Defense Cooperation Agreement. The EDCA will implement the joint vision of our two presidents to enhance the U.S. military presence in Poland. Thank you to all on both sides who worked so hard on this!

