USA: grupa senatorów proponuje ustawę wzmacniającą wsparcie wojskowe dla Ukrainy

Projekt przedstawiony przez senatorów zarówno z Partii Republikańskiej, jak i Partii Demokratycznej, zakłada zapewnienie Ukrainie wsparcia do 300 mln dol. rocznie, w ramach zagranicznego finansowania wojskowego.

Grupa amerykańskich senatorów, republikanów i demokratów, złożyła w czwartek projekt ustawy Ukraine Security Partnership Act, który zakłada zapewnienie Ukrainie wsparcia w formie do 300 mln dol. rocznie, w ramach zagranicznego finansowania wojskowego. Dotyczy to zapewnienia Ukraińcom wsparcia strategicznego i pomocy w zakresie bezpieczeństwa.

Według oficjalnego komunikatu, ustawa została zgłoszona przez senatorów republikańskich Jima Risha, Roba Portmana i Johna Barrasso oraz senatorów Partii Demokratycznej: Boba Menendeza, przewodniczącego senackiej komisji spraw zagranicznych, a także Chrisa Murphy’ego i Jeanne Shaheen.

Projekt ustawy upoważnia do przekazywania Ukrainie rocznego wsparcia finansowego na wojskowość o wartości do 300 mln dolarów, z zastrzeżeniem uzyskania odpowiednich certyfikacji. Wsparcie to ma dotyczyć również możliwości zapewniania Ukraińcom wsparcia w zakresie dostępu do broni śmiercionośnej.

Ponadto, na mocy ustawy administracja USA zostałaby zobowiązana do wyznaczenia specjalnego wysłannika na Ukrainę, który byłby amerykańskim łącznikiem względem negocjacji pokojowych w ramach formatu normandzkiego, celem ułatwienia dialogu z krajami Morza Czarnego. Projekt zachęca też Departament Stanu do ustanowienia „z odpowiednimi europejskimi sojusznikami” grupy roboczej ds. Ukrainy. Zarówno Departament Stanu, jak i Departament Obrony, byłyby też zobowiązane do przedstawienia raportu na temat wymagań ukraińskich sił zbrojnych w zakresie zdolności i wydajności oraz planu dostarczania amerykańskiego wsparcia wojskowego Ukrainie. Dodatkowo, projekt zakłada przeznaczanie co roku 4 mln dolarów na szkole nie ukraińskich oficerów w ramach programu międzynarodowej edukacji i szkolenia wojskowego.

Senator Menendez cytowany w komunikacie zaznacza, że USA są najsilniejszym państwem popierającym Ukrainę, której potrzeby w zakresie bezpieczeństwa „rosną pod nieustanną presją ze strony Moskwy”. Jak wyjaśnia, Ukraine Security Partnership Act ma być odpowiedzią na te wyzwania, poprzez znaczące zwiększenie długoterminowego wsparcia Ukraińców w zakresie bezpieczeństwa, jednocześnie zapewniając odpowiedzialność ze strony ich demokratycznych instytucji.

„Amerykańskie wsparcie bezpieczeństwa dla narodu ukraińskiego jest rzeczą słuszną. Pomaga promować nasze wartości i leży w zakresie narodowych interesów bezpieczeństwa USA” – twierdzi senator. Dodaje, że ustawa pokazuje amerykańskie zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy, które powinno być „niezachwiane i oddzielone od polityki”.

Według agencji Reuters, administracja prezydenta Donalda Trumpa pozytywnie ocenia wzrost dostaw broni śmiercionośnej na Ukrainę w ramach budżetu obronnego na rok fiskalny 2021. Sekretarz Stanu Mike Pompeo mówił w Senacie, że taka decyzja została podjęta wspólnie przez obie izby Kongresu. Podkreślał, że administracja Trumpa „popiera zwiększenie pomocy w zakresie śmiercionośnym” i przypomniał, że za kadencji obecnego prezydenta na Ukrainę trafiły śmiercionośny sprzęt wojskowy oraz, że sankcjami objęto ponad 360 rosyjskich podmiotów.

– Rosja jest destabilizującą, autorytarną siłą – na Ukrainie, w Libii, w Syrii i wewnątrz zachodnich demokracji – powiedział Pompeo.

Zgodnie z przyjętą przez amerykański Senat ustawą National Defense Authorization Act (NDAA) na 2021 rok, Ukraina ma otrzymać wsparcie w zakresie bezpieczeństwa warte 250 mln dolarów, na finansowanie dodatkowych szkoleń, sprzęt śmiercionośny i nie-śmiercionośny, a także na doradzanie siłom ukraińskim. Z tego, 125 mln dolarów ma zostać przeznaczone szczególnie na wsparcie w zakresie broni śmiercionośnej. To o 75 mln dol. więcej, niż w poprzednim budżecie obronnym.

