Stany Zjednoczone wysyłają bojowe wozy Bradley do Syrii

Jak poinformował portal Army Times, Pentagon ogłosił w piątek, że do wschodniej Syrii zostaną wysłane bojowe wozy piechoty Bradley, po tym jak rosyjski patrol wojskowy zatrzymał amerykańskie wozy.

Według rzecznika centralnego dowództwa kpt. Bill Urbana w tej części Syrii zwiększona została też częstotliwość patroli myśliwców.

„Te działania wyraźnie pokazują, że Stany Zjednoczone zdecydować się bronić sił koalicyjnych w [strefie bezpieczeństwa wschodniej Syrii] i zapewnić, że będą one w stanie kontynuować swoją misję pokonania ISIS”- napisał Urban w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną.

Bradleye z 30. Brygady Pancernej zostały ostatnio wysłane do Syrii pod koniec października 2019 roku, aby pilnować infrastruktury naftowej przed bojownikami Państwa Islamskiego, podali wówczas urzędnicy.

Zostały po cichu wycofane po mniej więcej miesiącu, kiedy okazało się, że turecko-amerykańskie patrole się nie odbędą.

Portal informuje, że pojazdy wracają teraz do Syrii ze względu na incydent, do którego doszło w północno-wschodniej Syrii w pobliżu tureckiej i irackiej granicy. Biały Dom twierdzi, że odpowiedzialność za konfrontację ponosi rosyjski patrol, jego zachowanie określił jako „niebezpieczne i nieprofesjonalne”.

It is believed US troops were injured during this incident. pic.twitter.com/Twf4kEw31E

Do konfliktu doszło kiedy kilka amerykańskich pojazdów chroniących przed minami, w tym MaxxPro i M-ATV, przewożących amerykańskich żołnierzy, próbowało zatrzymać rosyjskie pojazdy wojskowe na zachód od prowincji Al-Hasakah. W następstwie tej akcji Rosjanie podjęli szereg agresywnych działań, w tym zablokowali amerykańskie pojazdy opancerzone. Jeden z amerykańskich pojazdów opancerzonych również został złapany między rosyjskimi pojazdami BTR-82 i Typhoon-K.

Another video presumably from that same August 24 patrol with Russian Typhoon-K, Ural-4320, and Tigr vehicles. Interestingly, it appears they brought the Mi-8AMTSh helicopter to hover just above a group of people to disperse them. 317/https://t.co/28oDhSpjZw pic.twitter.com/d4uJ8jB8yn

— Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020