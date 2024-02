Amerykanie zniszczyli wyrzutnię rakiet Ansarullahu

W środę amerykańskie siły u wybrzeży Jemenu musiały nasilić działania w zwiazku z serią wystrzeleń pocisków rakietowych przez jemeński Ansarullah.

Informację taką przekazało na X Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA – “21 lutego w godzinach 12:00 – 18:45. (czasu Sany) siły Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) przeprowadziły cztery ataki w samoobronie przeciwko siedmiu mobilnym przeciwokrętowym rakietom manewrującym Hutich i jednej mobilnej wyrzutni przeciwokrętowych rakiet balistycznych, które były przygotowane do wystrzelenia w kierunku Morza Czerwonego”. Dodatkowo Amerykanie mieli zniszczyć jednego drona samobójczego.



Feb. 21 Red Sea Rollup

On Feb. 21, between 12:00 a.m. and 6:45 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted four self-defense strikes against seven mobile Houthi Anti-Ship Cruise Missiles and one mobile Anti-Ship Ballistic Missile launcher that were… pic.twitter.com/SxSlZWLodK

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 22, 2024