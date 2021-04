Biden ogłasza zakończenie „najdłuższej wojny Ameryki”

Prezydent USA Joe Biden oficjalnie zapowiedział wycofanie oddziałów amerykańskich z Afganistanu.

Biden wystąpił w środę z przemówieniem w Białym Domu – „Już czas zakończyć najdłuższą wojnę Ameryki” – jego słowa zacytował portal telewizji Al Jazeera – „Poszliśmy do Afganistanu z powodu strasznego ataku jaki miał miejsce 20 lat temu. To nie uzasadnia dlaczego powinniśmy pozostawać tam w 2021 roku”.

„Jestem czwartym prezydentem USA, który nadzoruje amerykańskie oddziały w Afganistanie. Dwóch republikanów. Dwóch demokratów. Nie przekażę tej odpowiedzialności piątemu.” – zapewnił Biden. Jak tłumaczył USA „nie mogą kontynuować cyklu wydłużania i rozszerzania wojskowej obecności w Afganistanie mając nadzieję na idealne warunki dla wycofania, oczekując innego rezultatu”.

Jak poinformował amerykański prezydent 11 września, a więc rocznica ataków terrorystycznych w USA, które uruchomiły amerykański atak na Afganistan, jest terminem do którego wycofani zostaną ostatni amerykańscy żołnierze w tym państwie. Proces zostanie rozpoczęty 1 maja. W Afganistanie stacjonuje obecnie około 2,5 tys. Amerykanów.

Także 1 maja wycofywanie się z Afganistanu rozpoczną także kontyngenty innych państw NATO wspierające Amerykanów w tym państwie, jak zapowiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To około 8 tys. żołnierzy.

Al Jazeera przypomniała, że poprzedni prezydent USA Donald Trump osiągnął porozumienie z afgańskimi talibami, iż wycofa amerykańskie oddziały do 1 maja bieżącego roku. Biden zapowiedział po przejęciu władzy, że nie dotrzyma tego terminu, co wywołało z kolei komentarz talibów, że może to doprowadzić do „problemów”.

Talibowie prowadzą obecnie negocjacje z władzami Afganistanu na temat wygaszenia wojny domowej w tym państwie.

