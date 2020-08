Stany Zjednoczone przekazały Litwie pociski przeciwpancerne Javelin o wartości 31 milionów dolarów

Stany Zjednoczone przekazały Litwie dodatkowe pociski przeciwpancerne FGM-148 Javelin o wartości ponad 31 milionów dolarów – poinformowało w środę litewskie ministerstwo obrony. Według resortu, armia litewska planuje zakupić od USA w ciągu dekady pociski przeciwpancerne o wartości 104 milionów dolarów.

Rakiety Javelin o wartości nieco ponad 31 milionów dolarów zostały przekazane Litwie w ramach pomocy Stanów Zjednoczonych Ameryki – poinformował litewski MON. Litwa w ciągu następnej dekady ma nabyć pociski za 104 miliony dolarów. Systemy zostaną przydzielone różnym jednostkom Litewskich Sił Lądowych w ramach działań wzmacniających zdolności obronne Litwy.

„Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem Litwy i kluczowym sojusznikiem dla bezpieczeństwa Bałtyku. System rakiet przeciwpancernych Javelin dostarczony przez USA szczególnie zwiększa długoterminowe zdolności bojowe litewskich sił zbrojnych i efekt odstraszający” – poinformował wiceminister obrony narodowej Eimutis Misiunas.

„Podziwiam nieustające wysiłki Litwy na rzecz modernizacji i ulepszenia jej sił zbrojnych” – przekonywał ambasador Stanów Zjednoczonych. „Te pociski zwiększą interoperacyjność Litwy z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim świadczą o niezachwianym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo naszych cenionych sojuszników”.

Jak informowaliśmy, w kwietniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował o zakończeniu negocjacji ws. zakupu przez Polskę systemu przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) Javelin. Napisał, że wkrótce ma nastąpić podpisanie umowy o zakupie 60 wyrzutni i 180 pocisków, co rzeczywiście nastąpiło. Systemy te mają trafić do Wojsk Obrony Terytorialnej. Szef MON zapowiedział dalsze zakupy Javelinów oraz prace nad pozyskaniem lekkich przeciwpancernych pocisków w ramach programu Pustelnik. Jak podał portal Onet, koszt nowego sprzętu jest szacowany na około 350 mln złotych. W marcu zgodę wyraziła strona amerykańska. Zwracano uwagę, że decyzja o pozyskaniu ppk Javelin to zakup bez przetargu i bez konkretów dla polskiego przemysłu. Podkreśla się też, że może to być zagrożenie dla opracowywanego, polskiego systemu ppk Pirat oraz, że w Polsce produkuje się podobne pociski przeciwpancerne systemu Spike, na licencji izraelskiej.

23 lipca Stany Zjednoczone dostarczyły Estońskim Siłom Obronnym 92 pociski przeciwpancerne Raytheon Javelin. Pociski są finansowane w ramach programu Building Partner Capacity (BPC – Budowanie Potencjału Partnera) Europejskiego Dowództwa Stanów Zjednoczonych w celu pomocy Estonii w budowaniu zdolności obronnych. „Ta realizacja dodatkowo wzmacnia strategiczną integrację naszych narodów, zapewniając jednocześnie interoperacyjność między sojusznikami i partnerami NATO” – przekonywała administracja ambasady.

Jak informowaliśmy, amerykanie dostarczyli Javeliny również Ukrainie, jej wojsko będzie mogło używać przekazanych przez USA pocisków przeciwpancernych Javelin niezależnie od miejsca. To oznacza, że ograniczenia nałożone wcześniej są już nieważne, więc pociski będą mogły być użyte w Donbasie.

Ukraińska armia wkrótce przygotuje się do wysłania jednostek wyposażonych w Javeliny na linię frontu. Władze ukraińskie poinformowały także niedawno, że według ich szacunków Rosja ma w Donbasie co najmniej 481 różnych czołgów, a także inną ciężką broń.

