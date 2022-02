Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje na DRL i ŁRL

Stany Zjednoczone ogłosiły w poniedziałek sankcje finansowe przeciwko DRL i ŁRL, których państwowość została w poniedziałek uznana przez Rosję – poinformowała sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki.

Stany Zjednoczone ogłosiły w poniedziałek sankcje finansowe przeciwko DRL i ŁRL, których państwowość została w poniedziałek uznana przez Rosję. Prezydent Joe Biden wyda rozporządzenie wykonawcze, aby „zakazać nowych inwestycji, handlu i finansowania przez podmioty amerykańskie z tak zwanymi regionami DRL i ŁRL na Ukrainie”, powiedziała sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki, odnosząc się do separatystycznych regionów Doniecka i Ługańska.

Nakaz „umożliwi nałożenie sankcji na każdą osobę zdeterminowaną do działania na tych obszarach Ukrainy”, powiedziała Psaki, dodając, że środki te są odrębne od szerszych zachodnich sankcji gotowych „w przypadku dalszej inwazji Rosji na Ukrainę”.

„Żeby było jasne: środki te są oddzielone od szybkich i surowych środków gospodarczych, które przygotowaliśmy we współpracy z sojusznikami i partnerami, gdyby Rosja dokonała dalszej inwazji na Ukrainę i byłyby uzupełnieniem tych środków”.

Nadal ściśle konsultujemy się z Sojusznikami i partnerami, w tym z Ukrainą, w sprawie dalszych kroków i trwającej eskalacji Rosji wzdłuż granicy z Ukrainą.

Rząd Rosji od wielu miesięcy przygotowuje się do konsekwencji uznania Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej (DRL i ŁRL) – ogłosił premier Rosji Michaił Miszustin na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa.

„Na ewentualną reakcję na uznanie ŁRL i DRL przygotowywaliśmy się już od wielu miesięcy. Mam na myśli w pierwszej kolejności substytucję importu i analizę wszystkich zagrożeń, jakie możemy napotkać w przypadku podjęcia takiej decyzji” – powiedział premier.

Wszystkie możliwe zagrożenia zostały uczciwie rozważone, powiedział Miszustin. „Rozumiemy sprawy związane w szczególności z importem wysokich technologii i pewnymi innymi zagadnieniami” – zaznaczył.

Prezydent Rosji Władimir Putin złożył podpis pod dokumentami uznania państwowości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Popisanie formalnych dokumentów poprzedziło kilkudziesięciominutowe wystąpienie rosyjskiego prezydenta. Powtarzało ono, choć w skondensowanej i ostrzejszej formie, wątki krytyki polityki Ukrainy, USA i NATO, jakie Rosjanie czynili do tej pory pretekstem dla swoich posunięć wobec nich.

Wiele miejsca rosyjski prezydent poświęcił opisowi sytuacji na Ukrainie. Jak powiedział „Ukraina nie miała nigdy trwałej tradycji prawdziwej państwowości”, a ta, która zaistniała ma sprowadzać się do kopiowania obcych wzorców. System polityczny tego kraju Putin ukazał jako rządy skorumpowanej oligarchii eksploatującej kraj, ulegającej presji nacjonalistycznych „radykałów”. Przypominał o rosyjskiej roli w historii wschodnich i południowych ziem obecnej Ukrainy, na opis których użył terminu „Noworosja”.

Komentując działania Kijowa wobec separatystycznych republik Donbasu, Putin uznał je za agresywne i groźne dla jego mieszkańców. W związku z tym uznał za konieczne uznanie ich państwowości. Deklarując to zwrócił się do rosyjskich parlamentarzystów, by ratyfikowali tego rodzaju decyzję.

Natychmiast po zakończeniu przemówienia Putina doszło do podpisania i postanowień o uznaniu państwowości DRL i ŁRL, i umów o przyjaźni, współpracy i wzajemnym wsparciu. Ze strony separatystów te ostatnie podpisali przywódcy tych republik – odpowiednio Denis Puszylin i Leonid Pasiecznik.

W poniedziałek, premier Mateusz Morawiecki nazwał decyzję prezydenta Rosji o uznaniu państwowości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, „aktem agresji przeciwko Ukrainie”. Wezwał do zwołania posiedzenia Rady Europejskiej.

„Decyzja o uznaniu samozwańczych „republik” to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji. To jedyny język jaki może zrozumieć Putin. Wzywam do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej w tej sprawie”.

