Dziesiątki tysięcy Czechów manifestowało poparcie dla Ukrainy [+WIDEO]

Dziesiątki tysięcy Czechów zebrało się w niedzielę w Pradze, aby zademonstrować swoją solidarność z Ukrainą.

Manifestacja była reakcją na niedawne antyrządowe demonstracje, podczas których domagano się dymisji rządu konserwatywnego premiera Petra Fiali w związku z jego poparciem dla Ukrainy, a także do opuszczenia przez Czechy Unii Europejskiej i NATO oraz wznowienia rozmów z Rosją na temat dostaw gazu na zimę.

Podczas niedzielnej manifestacji w Pradze licznie eksponowane były flagi Czech, Ukrainy, UE i USA. Wznoszono hasła „Czechy przeciwko strachowi” czy „Damy radę”.

A demonstration in support of Ukraine is taking place in Prague right now!

Tens of thousands of people are gathered on Wenceslas Square, as my follower who sent me this video, reports.

Thank you, Czech Republic! We will win together! pic.twitter.com/tDw7b70H7Y

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 30, 2022