Konfederacja chce odebrania Ukraińcom świadczeń socjalnych

Konfederacja domaga się odebrania Ukraińcom świadczeń socjalnych. “Polska musi wreszcie zacząć dumnie bronić swoich interesów. Pomoc tak, przywileje nie!” – podkreślił lider ugrupowania poseł Krzysztof Bosak.

W piątek lider Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak, przedstawił “nową piątkę” ugrupowania: proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania i domy tańsze nawet o 30 proc., gotówka chroniona Konstytucją RP oraz zero socjalu dla Ukraińców.

“To ostatnie hasło chcemy podkreślić dlatego, że w stosunkach Kijowa i Warszawy maski opadły. Tam, gdzie był pozór przyjaźni i partnerstwa jest twarda gra i wymiana ciosów. My od początku mówiliśmy, że nie ma podstaw, żeby wszystkim w Polsce z paszportem ukraińskim obdarzyć przywilejami, którzy mają polscy obywatele” – napisał Bosak na platformie X (dawniej Twitter).

“Jako jedyni mieliśmy odwagę w Sejmie głosować przeciwko specustawom uprzywilejowującym wszystkich cudzoziemców z paszportami z Ukrainy. Nie ma żadnego powodu, żeby polski podatnik finansował 300+, 500+, 800+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a nawet kredyt 2% dla wszystkich, którzy mają paszporty ukraińskie! Polska musi wreszcie zacząć dumnie bronić swoich interesów. Pomoc tak, przywileje nie!” – dodał.

Lider Konfederacji skrytykował politykę rządu PiS. “Mówimy o zacieraniu granicy pomiędzy dwoma narodami, które mają swój stan, mają swoją politykę i mają swoje interesy” – podkreślił podczas konferencji prasowej.

Nowa Piątka Konfederacji. Cztery postulaty już znane i piąty dość oczywisty. Czyli:

✅proste i niskie podatki

✅dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

✅mieszkania i domy tańsze nawet o 30%

✅gotówka chroniona Konstytucją RP

✅zero socjalu dla Ukraińców

— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 29, 2023

Już w połowie września poseł Krzysztof Bosak podkreślał, że należy natychmiastowo obciąć świadczenia socjalne, jak 800+ czy kredyty 2 proc., dla posiadaczy ukraińskich paszportów. Wyrażał wówczas opinię, że jeśli Ukraina nie wycofa się z nieprzyjaznych gestów wobec Polski, to należy rozważyć zamknięcie granicy dla dostaw paliwa czy broni dla Ukraińców.

Przypomnijmy, że jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS cudzoziemcom w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy tego roku wyniosła ponad 2 mln. Większość otrzymali Ukraińcy.

Należy w tym kontekście przypomnieć wyniki sondażu Zespołu Badawczego Openfield z lutego br. Aż 60,4 proc. respondentów uważa, że pomoc w postaci świadczeń udzielanych przez państwo jest lepsza dla uchodźców z Ukrainy, niż dla nich samych.

Już w czerwcu ub. roku zwracaliśmy uwagę, że Ukraińcy mieszkający na co dzień na Ukrainie wyłudzają świadczenia socjalne w Polsce. Chodzi o przyjazdy do Polski raz w miesiącu, by pobierać świadczenia. Z odpowiedzi ZUS na pytania portalu Kresy.pl wynikało, że „w przypadku powzięcia wątpliwości czy obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi w Polsce, Zakład może wezwać taką osobę do osobistego stawiennictwa w ZUS w celu złożenia wyjaśnień”. Odpowiedź wskazywała, że polska administracja nie posiadała wówczas odpowiednich mechanizmów alarmowania o zaistnieniu tego typu sytuacji, ani ich weryfikacji. Dowodem na nieskuteczność tego typu rozwiązań był fakt, że o procederze nadal alarmowali włodarze przygranicznych miast.

W związku z powyższym portal Kresy.pl zwrócił się we wrześniu ub. roku ponownie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pytaniami w opisywanej sprawie. Pod koniec września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji deklarowało, że podejmowane są działania mające na celu uszczelnienie systemu. Wskazywano m.in. na nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Rząd zajął się tą kwestią jednak dopiero pod koniec ubiegłego roku.

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez badaczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wskazują, że ankietowani zwracają uwagę na „roszczeniową postawę” Ukraińców. Są też przeciwni szerokim świadczeniom socjalnym dla Ukraińców.

