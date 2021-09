Serbia i Kosowo osiągnęły porozumienie w sprawie złagodzenia sytuacji na ich granicy – poinformował portal Euronews. Potwierdził to w czwartek urzędnik Unii Europejskiej.

„Mamy umowę!”, ogłosił na Twitterze Miroslav Lajčák, specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej ds. dialogu Belgrad-Prisztina i innych kwestii regionalnych w regionie Bałkanów Zachodnich.

„Po dwóch dniach intensywnych negocjacji właśnie osiągnięto porozumienie w sprawie deeskalacji i dalszych działań” – dodał, dziękując Serbowi Petarowi Petkovićowi i Besnikowi Bislimi z Kosowa, którzy kierowali zespołami technicznymi – „za ich gotowość do negocjacji i zgodę dla dobra ludzi”.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 30, 2021