Zaatakowano dwa lokalne urzędy w północnym Kosowie, Serbia wysyła lotnictwo i czołgi na granicę [+VIDEO]

Kolejna eskalacja napięcia na północy Kosowa. Zaatakowano dwa lokalne urzędy niedaleko przejść granicznych z Serbią, zablokowanych przez Serbów protestujących przeciwko nowym przepisom wprowadzonym przez kosowskie władze. W rejonie granicy pojawiły się serbskie myśliwce i śmigłowce.

Według agencji Reuters, powołującej się na informacje kosowskiej policji, w sobotę zaatakowane zostały dwa budynki miejscowej administracji, podległe ministerstwu spraw wewnętrznych. W mieście Zubin Potok podpalono biuro urzędu ds. rejestracji pojazdów. Z kolei w Zvečan w północnej części Kosowa, tuż obok Mitrowicy, dwoma granatami zaatakowano podobny urząd. Według policji, żadnej z granatów nie eksplodował. Nie było wzmianek o ofiarach.

W ostatnim czasie nastąpił wzrost napięcia między Kosowem a Serbią. W poniedziałek weszły w życie wprowadzone przez kosowskie władze przepisy dotyczące zakazu wjazdu na swoje terytorium pojazdów na serbskich tablicach rejestracyjnych. Obecnie, wszyscy kierowcy z Serbii muszą używać tablic tymczasowych, ważnych przez 60 dni. Przepisy te dotyczą również wszystkich Serbów mieszkających na terytorium Kosowa.

Rząd Kosowa twierdzi, że nowe regulacje są jedynie odpowiednikiem podobnych środków wymierzonych w kosowskich kierowców, jakie Serbia wprowadziła od 2008 roku, gdy Kosowo ogłosiło niepodległość.

The agreement was due to expire 5 years later (now), and Kurti’s move is being seen as an attempt for Kosovo to demand equal treatment. Kosovo Serbs are protesting the move and have gathered on the way to the Jarinje border crossing in the north of the country. pic.twitter.com/0mSscfR2CX

— Zana Cimili (@zanacimili) September 20, 2021