Doroczne spotkanie władz Niemiec i Francji odwołane. „Rozpada się motor napędowy UE”

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w środę umowę ramową na zakup 288 zestawów systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo z Korei Południowej. Umowa dotyczy dostarczenia wyrzutni razem z zapasem amunicji. W przyszłym roku do Polski mają trafić pierwsze wyrzutnie. Rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek przekazał, że zawarta umowa ramowa przewiduje "transfer technologii". 18 pierwszych wyrzutni ma trafić do 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Podpisany w środę kontrakt dotyczy możliwości zakupu samobieżnych kołowych wyrzutni rakietowych o zasięgu - zależnie od amunicji - ok. 80 lub 290 km. W przyszłym roku do Polski ma trafić 18 pierwszych wyrzutni na podwoziu Jelcz. Zostaną dostarczone wraz z amunicją. 18 pierwszych wyrzutni ma trafić do 18. Dywizji Zmechanizowanej.