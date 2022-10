Biały Dom: Rosja może gromadzić wojska na Białorusi, aby odciągnąć siły zbrojne Ukrainy od południa lub Donbasu

Nic nie wskazuje na to, że Białoruś jest gotowa bezpośrednio przystąpić do wojny z Ukrainą, przekonywał na briefingu 20 października rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby.

W ten sposób odpowiadał na pytania o możliwą ofensywę rosyjską przez Białoruś. Kirby przypomniał, że Białoruś wcześniej udostępniła swoje terytorium do ofensywy wojsk rosyjskich, a później do ich odwrotu z północnej Ukrainy.

„Białoruś niewątpliwie udzielił materialnego i materialnego wsparcia inwazji Rosji na Ukrainę. Niemniej jednak nie widzieliśmy, aby wojska białoruskie faktycznie walczyły na Ukrainie. I chociaż pamiętamy o tym nowym porozumieniu między Rosją a Białorusią, aby rozmieścić więcej sił z obu krajów i stworzyć rodzaj aparatu obrony terytorialnej, jak powiedzieli, i prowadzenia ćwiczeń, nie wiadomo jeszcze, czy jest to jakaś poważna strategiczna zmiana na Białorusi w zakresie interwencji na Ukrainie” – powiedział Kirby.

Dodał, że Waszyngton nie dostrzegł jeszcze kroków Białorusi do bezpośredniego udziału w działaniach wojennych. Jednocześnie sugerował, że utworzenie obrony terytorialnej i wspólnej grupy wojsk z Rosją mogłoby mieć na celu wycofanie sił ukraińskich.

„Więc może to być próba sprawdzenia, czy mogą skierować ukraińskie siły zbrojne do tej części granicy, aby nie można ich było użyć w innym miejscu w Donbasie lub na południu, może to być taktyka tutaj. Ale to pozostaje do być widzianym. Będziemy tego pilnować tak dokładnie, jak to możliwe” – dodał Kirby.

Przypomnijmy, że w ramach rozmieszczenia regionalnej grupy wojsk na Białoruś przybywają rosyjskie czołgi, wozy opancerzone, artyleria i personel. Ogłosił to szef Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej Ministerstwa Obrony Białorusi Walery Rewenko.

Poinformował, że z Federacji Rosyjskiej na Białoruś przybędzie około 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Ponadto wraz z personelem do kraju zostanie przeniesionych około 170 czołgów, do 200 bojowych wozów opancerzonych oraz około 100 dział i moździerzy o kalibrze powyżej 100 mm.

„Całkowita liczba przed przybyciem do Republiki Białorusi wyniesie do 9000 osób, około 170 czołgów, do 200 ACM i do 100 dział i moździerzy o kalibrze większym niż 100 mm” – napisał Rewenko na Twitterze.

Agencja Interfax-Ukraina przypomina, że 10 października Łukaszenko ogłosił, że uzgodnił z Putinem formowanie wspólnego zgrupowania wojsk, uzasadniając to „napięciami na zachodnich granicach kraju”. Resort obrony Białorusi poinformował w sobotę o przybyciu do tego kraju eszelonów z rosyjskimi wojskami, które wchodzą w skład regionalnego zgrupowania wojsk. Interfax-Ukraina pisała w niedzielę, że na Białoruś przybędzie około 9 tys. rosyjskich żołnierzy.

