Ukraina kupiła od Niemiec 5100 granatników RGW90 HH „Matador”

Na Ukrainę trafiła pierwsza partia zakupionych do Niemców granatników przeciwpancernych RGW90 HH „Matador”. Łącznie Ukraina nabyła 5100 sztuk tej broni.

Jak poinformował „Bild”, w wyniku rozmów ukraińskiego ambasadora w Niemczech Andrija Melnyk z wicekanclerzem Niemiec Robertem Habeckiem podpisano umowę między krajami na zakup 5100 sztuk granatników przeciwpancernych RGW90 HH „Matador”.

Pierwsza ich dostawa (2650 sztuk) trafiła do ukraińskich żołnierzy już w sobotę. Z kolei pozostałe 2450 fabrycznie nowe egzemplarze będą dostarczane w cotygodniowych transzach do końca maja – donosi „Bild”.

Federalne Biuro Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA), podlegające federalnemu ministerstwu gospodarki, zezwoliło na eksport broni w poniedziałek 21 marca. Wniosek wpłynął zaledwie w piątek 18 marca. Po „zielonym świetle” od ministra gospodarki Roberta Habecka w ciągu kilku godzin BAFA otrzymała zgodę od Rady Bezpieczeństwa Federalnego.

Ogólna cena zakupu ma wynieść 25 mln euro niewiadomego pochodzenia (niejasne jest, czy kwota pochodzi z UE, czy z budżetu Ukrainy).

Niemieckie granatniki są w produkcji od 2000 roku, wielokrotnie od tego czasu proponowane były Polsce. Powstały one jako owoc współpracy niemieckiej firmy DND, izraelskiego koncernu Rafael i singapurskich sił zbrojnych.

„Matador” to lekki, ważący 7,5 kg, bezodrzutowy granatnik jednorazowego użytku z napędem rakietowym, który może być używany przeciwko celom opancerzonym i nieopancerzonym. Jest w stanie przebić nawet do 50 cm stali pancernej, czyli pancerz dowolnego rosyjskiego czołgu – informuje „Bild”.

RGW90 HH stosuje zasadę działa bezodrzutowego Davisa. Pozwala to na używanie wyrzutni w przestrzeniach zamkniętych o powierzchni minimalnej 15 metrów kwadratowych i minimalnej odległości dwóch metrów od tylnej ściany. Zasada Davisa polega na jednoczesnym wyrzuceniu balastu z tyłu wyrzutni w momencie opuszczenia jej przez pocisk.

W celu zmniejszenia odrzutu wystrzelenie pocisku odbywa się dwustopniowo. Najpierw pierwszy, mniejszy ładunek wyrzuca pocisk z tuby startowej, a następnie uruchamia się drugi silnik (główny), który donosi pocisk do celu.

Jak informowaliśmy, Niemcy niedawno przekazali, że prześlą na Ukrainę 1000 nowoczesnych wyrzutni przeciwpancernych Panzerfaust i 500 pocisków systemu przeciwlotniczego Stinger z zasobów Bundeswehry. Dodatkowo na Ukrainę trafi z RFN 500 pocisków produkcji radzieckiej Strieła, które państwo to odziedziczyło po armii NRD.

„W obecnej sytuacji jesteśmy jednym z największych dostawców broni. Nie jest to coś, z czego jesteśmy dumni. To jest coś, co musimy teraz zrobić, aby pomóc Ukrainie” – powiedziała minister obrony Niemiec Annalena Baerbock, która odwołała się do zwyczajowej polityki tego państwa niewysyłania broni do państw, w których toczy się konflikt zbrojny. Próba jej podtrzymania wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej wywołała jednak krytykę zachodnich sojuszników Niemiec, w efekcie której odstąpiły one od swojej zasady.

Kresy.pl / bild.de