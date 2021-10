Sejm bez mniejszości niemieckiej? Poseł Solidarnej Polski chce przekonać do tego Zjednoczoną Prawicę

Poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski podczas piątkowej konferencji prasowej przed siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zapowiedział, że będzie dążył do zmian w ordynacji wyborczej, która zwalnia komitety wyborcze mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia 5 procent progu wyborczego w skali kraju.

„Zasady funkcjonowania przedstawiciela mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie przekraczają podstawowe zasady, którym powinien być wierny przedstawiciel mniejszości narodowej w polskim Sejmie” – mówił poseł Solidarnej Polski (klub PiS). „Poseł mniejszości niemieckiej zawsze powinien głosować zgodnie z interesem Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety w dniu wczorajszym poseł Galla po raz kolejny zagłosował jako poseł – przybudówka Platformy Obywatelskiej, totalnej opozycji. Zagłosował przeciwko bezpieczeństwu milionów Polaków, przeciwko zabezpieczeniu polsko-białoruskiej granicy. Wcześniej głosował przeciwko repolonizacji mediów, chroniąc niemieckie media” – dodał Janusz Kowalski.

„Trzeba w końcu znieść ten absolutnie nieuprawniony przywilej, także w kontekście tych głosowań pana Ryszarda Galli. Nieuprawniony przywilej dotyczący ordynacji wyborczej. Jeżeli pan Ryszard Galla jest dzisiaj w istocie przystawką Platformy Obywatelskiej, to powinien z list Platformy startować, a nie wspierać takie działania, które w istocie naruszają kwestie bezpieczeństwa” – przekonywał poseł.

„Zrobię wszystko, żeby w 2022 roku, kiedy będziemy obchodzić stulecie istnienia Związku Polaków w Niemczech, doprowadzić do przywrócenia absolutnie podstawowej symetrii w relacjach polsko-niemieckich w traktowaniu mniejszości narodowych. Polska jest wybitnym przykładem dla Europy, jak należy traktować mniejszości narodowe, niestety Republika Federalna Niemiec tego nie czyni” – poinformował.

Poseł Ryszard Galla w rozmowie Polską Agencją Prasową odpowiedział na zarzuty członka Solidarnej Polski. „Przez wiele lat utarło się, że przedstawiciel mniejszości zawsze głosuje jak większość rządowa. To fakt i tak też głosowałem przy wielu ustawach w ciągu ostatnich sześciu lat. Jednak są sprawy, na które jako reprezentant swoich wyborców, a także obywatel RP, nie mogę dać zgody. Przede wszystkim jestem przeciwko tak pospiesznie przygotowanej ustawie, którą wprowadza się bez właściwych konsultacji, dotyczących chociażby wywłaszczeń. Inna sprawa, to czy to ogrodzenie zlikwiduje problem? Mam co do tego wątpliwości. Są przecież inne metody, chociażby dyplomatyczne. Z pewnością odgrodzenie się od wszystkich nic nie da poza kosztami. Jeżeli chodzi o postulowane przez posła Kowalskiego pozbawienie przywileju dla mniejszości w ordynacji wyborczej, to jak się to ma do deklarowanej przez obecny rząd troski o prawa mniejszości narodowych?” – pytał przedstawiciel mniejszości niemieckiej.

