Zwrot w sprawie miliardów euro dla Polski? Nieoficjalne ustalenia

Portal Interia podał w piątek, powołując się na źródła w rządzie, że pojawiło się „światełko w tunelu” w kwestii środków z Funduszu Odbudowy UE dla Polski. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zadeklarował w piątek, że w kwestii negocjacji z KE „zostało jeszcze 5 proc. do uzgodnienia”.

To są ciężkie negocjacje, które jeszcze potrwają, ale jest światełko w tunelu. Może za kilka tygodni posuniemy się do przodu, teraz piłka po stronie Komisji Europejskiej, bo ona musi podjąć decyzję o KPO. Naszym zdaniem Komisja musi mieć świadomość, że blokując Krajowy Plan Odbudowy działa poza wszelkimi procedurami – portal Interia cytuje źródło z polskiego rządu, związane z negocjacjami ws. środków z Funduszu Odbudowy dla Polski. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w piątek z szefową KE Ursulą von der Leyen.

„Spotkałam się z premierem Mateuszem Morawieckim. Jesteśmy zjednoczeni w naszym wsparciu Ukrainy i wzywamy Rosję do deeskalacji. Dyplomacja to jedyna odpowiedź. W razie dalszej agresji (Rosji wobec Ukrainy – red.) nasza reakcja będzie szybka i silna” – napisała przewodnicząca KE w piątek na Twittetrze.

„Polska i KE podzielają cel silnego ożywienia gospodarczego” – dodała. Interia zwraca uwagę, że druga część wpisu dotyczy pośrednio problemów związanych z KPO.

Met with PM @MorawieckiM

We are united in our support of 🇺🇦 & call on 🇷🇺 to de-escalate.

Diplomacy is the only answer. Our reaction will be swift & strong in case of further aggression

We also share the goal of a strong economic recovery in 🇵🇱 & 🇪🇺

Investment & reforms are key pic.twitter.com/iNjQGjZr1X

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 18, 2022