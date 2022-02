Media: szef MSW Ukrainy i dziennikarze ostrzelani z moździerzy [+VIDEO]

Grupa szefa MSW Ukrainy wraz z towarzyszącymi mu dziennikarzami, w tym zachodnich mediów, została ostrzelana podczas wizyty na linii kontaktowej w Donbasie.

W sobotę ukraiński minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrśkyj wybrał się w towarzystwie mediów, w tym zagranicznych, na inspekcję okolic linii kontaktowej w Donbasie. Towarzyszyli mu m.in. reporterzy agencji AFP oraz stacji Fox New.

W pewnym momencie, według relacji zachodnich mediów, niedaleko grupy ministra zaczęły spadać pociski moździerzowe. Jak relacjonuje AFP, pociski padały w odległości paruset metrów, a Monastyrśkyj musiał się ukryć. Nikt nie został ranny. Wkrótce po incydencie dziennikarze i dygnitarze w pośpiechu odjechali.

Do sytuacji miało dojść w rejonie Switłodarska, prawdopodobnie w okolicy miejscowości Nowołuhanśke (ros. Nowoługanskoje), kilkanaście kilometrów od Gorłówki / Horłiwki. Trochę wcześniej szef MSW Ukrainy był z dziennikarzami na linii kontaktowej, gdzie w jednym z okopów udzielał wywiadów.

Ostrzał został zarejestrowany przez ekipę AFP. Słychać na nim lecące, a następnie eksplodujące pociski. Grupa ludzi w pośpiechu oddala się drogą, przy czym co jakiś czas słychać odgłosy eksplozji. Osobno pokazano też ministra Monastyrśkiego, zapewne jeszcze przed ostrzałem.

#VIDEO an AFP camera crew caught the moment a dozen mortar shells fell within a few hundred metres (yards) of Ukraine’s interior minister on Saturday as he met journalists on a tour of the frontline with Russian-backed rebelshttps://t.co/bSP9oghh8Z pic.twitter.com/cV2PFOdVJ9

— AFP News Agency (@AFP) February 19, 2022