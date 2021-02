Rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji. Wśród tematów m.in. kontrola zbrojeń i sprawa Nawalnego

Poza zagadnieniami zgodnymi, jak przedłużenie traktatu New START, w rozmowie sekretarza stanu USA Antony Blinkena i szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa poruszono kwestie sporne, m.in. sprawę Nawalnego, uwolnienie amerykańskich obywateli czy niedawne protesty w USA w związku z wyborami.

W czwartek szefowie dyplomacji USA i Rosji, sekretarz stanu Antony Blinken i minister Siergiej Ławrow, odbyli swoją pierwszą rozmowę telefoniczną.

Jak podała strona rosyjska, rozmowa obu dyplomatów dotyczyła normalizacji stosunków między Moskwą a Waszyngtonem, kwestii stabilności strategicznej, walki z pandemią COVID-19, uregulowania sytuacji w Syrii oraz sprawy Aleksieja Nawalnego.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

MSZ Rosji poinformowało, że Ławrow pogratulował Blinkenowi mianowania na stanowisko sekretarza stanu i wyraził gotowość do konstruktywnego dialogi w różnych kwestiach. Obaj, w nawiązaniu do wcześniejszej rozmowy prezydentów obu krajów, wyrazili zadowolenie z przedłużenia traktatu New START do 2026 roku, który miałby ułatwić poprawę ogólnej sytuacji w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego i stabilności strategicznej.

„Poruszyli sprawę zapewnienia przewidywalności w sferze kontroli zbrojeń, biorąc pod uwagę wycofanie się USA z traktatu INF i w kontekście przyszłości Traktaty Open Skies” – podano. Ławrow przypomniał też Blinkenowi wcześniejszą propozycję Moskwy, dotyczącą zatwierdzenia wspólnych oświadczeń rosyjsko-amerykańskich o niedopuszczalności wojny nuklearnej i wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne.

Strona rosyjska podała, że sekretarz stanu poruszył sprawę Nawalnego, na co szef MSZ Rosji przedstawił mu „szczegółowe wyjaśnienia, co tyczy się potrzeby szanowania ustawodawstwa i systemu sądowego Federacji Rosyjskiej”. Jednocześnie, Ławrow „zwrócił uwagę sekretarzowi stanu na sprawy związane z prześladowaniem osób, które protestowały w USA z powodu wyników wyborów prezydenckich i wezwał do zapewnienia transparentności stosownych procedur sądowych”.

Szef rosyjskiej dyplomacji potwierdził, że Rosja jest otwarta na współpracę na rzecz normalizacji w całym spektrum stosunków dwustronnych w oparciu o wzajemne zaufanie i równowagę interesów. Obaj dyplomacji potwierdzili gotowość do wzajemnego rozwiązania nagromadzonych trudności w funkcjonowaniu rosyjskich i amerykańskich misji dyplomatycznych na terytorium każdego z krajów. Blinken miał wyrazić gotowość do zorganizowania dialogu eksperckiego w tych kwestiach. Obaj rozmówcy zgodzili się utrzymać regularne kontakty robocze.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Obie strony wyraziły też swoje poparcie dla współpracy w sferze prac nad szczepionką na koronawirusa. Według oficjalnego komunikatu MSZ Rosji, Ławrow i Blinken opowiedzieli się za ustanowieniem współpracy na rzecz zwalczenia SARS-CoV-2, w tym nad opracowaniem i ulepszaniem szczepionki. Ogólnie poinformowano też, że podczas rozmowy omówiono liczne kwestie międzynarodowe, w tym pomoc w pokojowym uregulowaniu sytuacji w Syrii i w Libii oraz na Ukrainie.

Przeczytaj: Znany amerykański think-tank wzywa do przywrócenia równowagi w relacjach USA-Rosja

Oficjalny komunikat strony amerykańskiej jest mniej rozbudowany. Zaznaczono w nim przede wszystkim, że sekretarz stanu USA i szef MSZ Rosji „przedyskutowali przedłużenie traktatu New START i potrzebę nowej kontroli zbrojeń, która dotyczyłaby całej rosyjskiej broni nuklearnej i rosnącego zagrożenia ze strony Chin”.

„Sekretarz [Stanu] powtórzył, że prezydent Biden jest zdecydowany chronić amerykańskich obywateli i działać zdecydowanie w obronie amerykańskich interesów w odpowiedzi na działania ze strony Rosji, które szkodzą nam lub naszym sojusznikom” – czytamy w komunikacie Departamentu Stanu. Upomniał się też o dwóch obywateli USA, Paul Whelan i Trevor Reed, osądzonych i skazanych w Rosji na karę więzienia, domagaj cię ich wypuszczenia i umożliwienia im powrotu do domów.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Ponadto, według strony amerykańskiej, Blinken podniósł kwestię ingerencji Rosji w ubiegłoroczne wybory w Stanach Zjednoczonych oraz „jej agresję na Ukrainę i Gruzję, otrucie Aleksieja Nawalnego, incydent SolarWinds”. Zaznaczono, że i on, i Ławrow, są zaangażowani na rzecz kontynuowania rozmów o kwestiach wzbudzających zaniepokojenie u obu stron.

Przeczytaj: Polska na cenzurowanym w Waszyngtonie

state.gov / TASS / Kresy.pl