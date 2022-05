Ławrow powiedział na jakie państwa liczy Rosja

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow stwierdził, że Rosja musi przede wszystkim liczyć na siebie.

Rosja będzie polegać tylko na sobie i na tych krajach, które udowodniły swoją niezawodność i „nie tańczą jak im zagrają” państwa trzecie – słowa rosyjskiego ministra spraw zagranicznych przytoczyła w poniedziałek agencja informacyjna TASS.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow mówił o tym w Gimnazjum im E. M. Primakowa na spotkaniu w ramach projektu „100 pytań do lidera”. Odniósł się on także do państw zachodnich zapowiadając, że „Jeśli kraje zachodnie opamiętają się i zaproponują jakąś formę współpracy, to my będziemy decydować”.

Jednocześnie minister zaznaczył, że jeśli Zachód chce coś zaoferować Federacji Rosyjskiej w zakresie wznowienia stosunków, to Moskwa poważnie rozważy, czy tego potrzebuje. „Kiedy przezwyciężą „szał” i uznają, że jest Rosja, nigdzie nie zniknęła i, jestem przekonany, z roku na rok jest coraz silniejsza. Jeśli zechcą coś zaoferować w zakresie wznowienia stosunków, to poważnie zastanowimy się czy jest nam to potrzebne, czy nie bardzo.” – powiedział Ławrow.

Szef rosyjskiego MSZ podkreślił także jaki znaczenie dla Rosji osiągnięcia pełnej niezależności w rozwoju krytycznie ważnych sektorów gospodarki. „Tworzymy teraz nie tylko jakiś proces substytucji importu. Musimy musimy przestać być w jakikolwiek sposób uzależnieni od dostaw czegokolwiek z Zachodu, aby zapewnić rozwój przemysłów krytycznie ważnych dla bezpieczeństwa, gospodarki i sfery społecznej naszej ojczyzny”.

Ławrow dodał, że Rosja powinna skupić się na regionie euroazjatyckim w dalszym rozwoju kraju i jego możliwości. „Teraz centrum rozwoju świata przeniosło się do Eurazji. W tej chwili mamy najszerszą sieć partnerstw w regionie euroazjatyckim. Musimy na nich polegać w dalszym rozwoju naszego kraju, jego możliwościach transportowych, tranzytowych i logistycznych.” – zacytowała TASS.

tass.ru/kresy.pl