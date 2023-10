Rosja dostarczy w następnych latach znaczne ilości zbóż i innych roślin do Chin, co uzgodniono we wtorek w Pekinie w kuluarach III Forum Współpracy Międzynarodowej “Pasa i Szlaku”.

„Dzisiaj podpisaliśmy jeden z największych kontraktów w historii Rosji i Chin za prawie 2,5 biliona rubli [25,7 miliarda dolarów] na dostawy na 70 mln ton zbóż, roślin strączkowych i nasion oleistych w ciągu 12 lat” – poinformował Karen Owsepjan z New Overland Grain Corridor, którego zacytowała agencja informacyjna TASS.



Zauważył, że inicjatywa ta pomoże w normalizacji struktury eksportu w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. „Zdecydowanie jest czymś więcej niż tylko zastąpieniem utraconych wolumenów ukraińskiego eksportu dzięki Syberii i [rosyjskiemu] Dalekiemu Wschodowi” – stwierdził Owsepjan.

Według niego wkrótce zostanie uruchomiona inicjatywa New Overland Grain Corridor. „Na przełomie listopada i grudnia na spotkaniu szefów rządów Rosji i Chin zostanie podpisane międzyrządowe porozumienie w sprawie tej inicjatywy” – powiedział Owsepjan. Według niego, dzięki zabajkalskiemu terminalowi zbożowemu nowa inicjatywa zwiększy eksport rosyjskiego zboża do Chin do 8 mln ton, a w przyszłości wraz z budową nowej infrastruktury wzrośnie on do 16 mln ton.

W Pekinie gości obecnie sam prezydent Rosji Władimir Putin. To druga jego oficjalne zagraniczna wizyta po marcowym nakazie jego aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny oskarżający go o organizowanie wywozu ukraińskich dzieci w głąb Rosji.

Putin spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Podkreślał znaczenie jakie dla Moskwy mają relacje z Pekinem.

Chiński przywódca przedstawił w czasie środowego wystąpienia programowego priorytety rozwoju Inicjatywy Pasa i Szlaku – jednego z głównych formatów współpracy międzynarodowej promowanych przez Pekin.

W czasie Forum Xi Jinping krytykował także stosowanie sankcji zakłócających międzynarodowy handel.

tass.com/kresy.pl