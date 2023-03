MTK wydał nakaz aresztowania Putina. Miedwiediew, Pieskow i Zacharowa komentują sprawę

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Do sprawy odnieśli się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, a także Dmitrij Miedwiediew.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Zarzuca mu „bezprawną deportację i przesiedlenia ludności – w tym dzieci – z obszarów Ukrainy okupowanych przez Rosję”. W piątek MTK wydał nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta. Do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oraz rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Rzecznik Kremla oświadczył, że Rosja, podobnie jak wiele innych krajów, nie uznaje jurysdykcji MTK. „W związku z tym, z punktu widzenia prawa, wszelkie decyzje tego rodzaju są nieważne dla Federacji Rosyjskiej” – stwierdził, cytowany przez agencję TASS. Jego zdaniem samo „postawienie tej sprawy” jest „oburzające i niedopuszczalne”. „To właściwie jedyna rzecz, którą chciałbym i mógłbym powiedzieć o tej decyzji” – dodał.

Nie odniósł się do rozważań, czy decyzja MTK wpłynie na wizyty Putina w krajach, które uznają jurysdykcję trybunału: „Nie mam nic do dodania w tej sprawie”.

Rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa także podkreśliła, że Moskwa nie uznaje MTK. „Decyzje Międzynarodowego Trybunału Karnego nie mają dla naszego kraju żadnego znaczenia, także z prawnego punktu widzenia” – napisała na Telegramie.

„Rosja nie jest stroną Statutu z Rzymu, który ustanowił Międzynarodowy Trybunał Karny i nie ponosi w związku z tym żadnych zobowiązań. Rosja nie współpracuje z tym organem, a ewentualne 'nakazy’ aresztowania pochodzące z Międzynarodowego Trybunału będą dla nas prawnie nieważne” – oświadczyła.

„Kto by pomyślał 15 lat temu, że na Zachodzie opieka nad dziećmi, ratowanie ich i udzielanie im pomocy stanie się przestępstwem” – dodała.

„Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Nie trzeba wyjaśniać, gdzie ten papier powinien być używany” – napisał z kolei na Twitterze były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023