Łukaszenko: Rosja pomoże stworzyć białoruskie Iskandery

Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko twierdzi, że pomysł stworzenia nowego, białoruskiego systemu rakietowego, wzorowanego na rosyjskich taktycznych systemach Iskander, uzyskał poparcie samego prezydenta Rosji.

We wtorek przywódca Białorusi, Aleksandr Łukaszenko wziął udział w spotkaniu dotyczącym spraw zamówień państwowego przemysłu obronnego. Poinformował na nim, że Rosja pomoże Białorusi w sferze produkcji rakiet. Mają to być najpewniej taktyczne systemy balistyczne na wzór Iskanderów.

– Tworzymy nową rakietę, bardzo skuteczną, mniej więcej na wzór Iskandera – powiedział Łukaszenko. Dodał, że „było pełne poparcie” w tej kwestii ze strony rosyjskiej.

Według Łukaszenki, odpowiednie porozumienia osiągnięto na najwyższym szczeblu, podczas ostatniego spotkania z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

– Dałem premierowi odpowiednie zadanie po ostatnim spotkaniu na Dalekim Wschodzie z prezydentem Rosji. Dogadaliśmy się jednoznacznie: Putin, [Dmitrij] Rogozin [szef rosyjskiego koncernu Roskosmos – red.], Łukaszenko… kto tam jeszcze był… ludzie, którzy zajmują się produkcją rakiet w Rosji, żeby popatrzyli na nasze prace – powiedział białoruski przywódca.

Według niego, szef Roskosmosu został specjalnie oddelegowany przez Putina do wsparcia białoruskich prac nad własnym rakietowym systemem balistycznym.

– W mojej obecności prezydent [Putin – red.] polecił Dmitrijowi Rogozinowi udzielić natychmiastowego wsparcia, żebyśmy nie wymyślali koła [dosł. „żebyśmy nie wymyślali roweru” – red.], żebyśmy mogli skorzystać z doświadczenia rosyjskich konstruktorów, „rakietowców”, którzy stworzyli Iskander – zaznaczył.

Dodajmy, że w rozmowie z agencją BelTA Dmitrij Pantus, szef Państwowego Komitetu Wojskowo-Przemysłowego Białorusi powiedział, że na Białorusi testowane są nowe rakiety dla systemów Polonez i Buk. Zaznaczył, że budowa rakiet jest obecnie jednym z priorytetów dla białoruskiej zbrojeniówki.

– W maju mamy następny etap testów, w sierpniu kolejny. Myślę, że w ciągu tego roku, podobnie jak w poprzednim przeprowadzimy kilka etapów i w końcu roku złożymy sprawozdanie głowie państwa o wypełnieniu tych zadań – powiedział Pantus.

Przeczytaj: Białoruś koncentruje się na pracach nad własną rakietą dla systemu rakietowego Polonez

Jak pisaliśmy, w listopadzie ub. roku białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko wyraził zainteresowanie pozyskaniem rosyjskich systemów taktycznych rakiet balistycznych Iskander. Chciałby je rozmieścić od strony granic z Litwą, Polską i Ukrainą.

„Potrzebuję kilku dywizjonów na zachodzie i na południu, niech tam stoją” – powiedział Łukaszenko. Zwrócił uwagę, że zasięg systemów Iskander to 500 km, podczas gdy u białoruskich systemów Polonez to 300 km. Zaznaczmy przy tym, że ten ostatni to system innego typu, mianowicie artyleria rakietowa dalekiego zasięgu, z wieloprowadnicowymi wyrzutniami. Iskandery to z kolei systemy wykorzystujące rakiety balistyczne krótkiego zasięgu. Białoruski przywódca przypomniał, że podczas ćwiczeń Zachód-2021 (Zapad-2021) przeprowadzono odpalanie rakiet.

Później białoruski minister obrony twierdził, że w razie potrzeby na Białoruś mogą przybyć rosyjskie bataliony taktycznych systemów rakiet balistycznych Iskander.

Strona ukraińska twierdzi, że po rosyjskiej inwazji część rakiet Iskander była wystrzeliwana z wyrzutni, które Rosjanie rozmieścili na terytorium Białorusi.

Iskandery (w kodzie NATO – SS-26 Stone) to pociski balistyczne ziemia-ziemia krótkiego zasięgu, wystrzeliwane z samobieżnej platformy kołowej. W wersji przeznaczonej dla armii rosyjskiej ich zasięg wynosi 380-500 km. Testowany jest także system Iskander-K, uzbrojony w pociski manewrujące o zasięgu ponad 500 km. Iskandery są zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych. Taktyczny system rakietowy Iskander-M jest przeznaczony do rażenia celów małych rozmiarów na dystansie do 500 kilometrów. Może niszczyć wyrzutnie rakiet, artylerię dalekiego zasięgu, samoloty i śmigłowce na lotniskach, posterunki dowodzenia i ośrodki łączności.

Belta.by / Kresy.pl