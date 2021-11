Chrenin: na Białoruś mogą przybyć rosyjskie Iskandery, jeśli będzie taka potrzeba

Białoruski minister obrony twierdzi, że w razie potrzeby na Białoruś mogą przybyć rosyjskie bataliony taktycznych systemów rakiet balistycznych Iskander. Wcześniej podobnie wypowiedział się Aleksandr Łukaszenko.

Minister obrony Białorusi, Wiktor Chrenin powiedział we wtorek, że jego kraj chciałby posiadać własne batalionu taktycznych systemów rakietowych Iskander. Zaznaczył przy tym, że w razie potrzeby, na Białoruś może przybyć kilka rosyjskich batalionów z systemami Iskander.

– Mamy regionalne zgrupowanie sił, w skład którego wchodzi ten system rakietowy. Jeśli zajdzie potrzeba, przybędą na nasze terytorium, żeby wypełnić zadania – powiedział Chrenin w rozmowie ze stacją Al-Dżazira.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Należy zaznaczyć, że słowa białoruskiego ministra obrony to już kolejna w ciągu ostatnich kilku dni deklaracja ze strony władz w Mińsku dotycząca pozyskania od Rosji taktycznych systemów rakiet balistycznych Iskander.

Jak pisaliśmy, kilka dni temu białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko wyraził zainteresowanie pozyskaniem rosyjskich systemów taktycznych rakiet balistycznych Iskander. Chciałby je rozmieścić od strony granic z Litwą, Polską i Ukrainą.

„Potrzebuję kilku dywizjonów na zachodzie i na południu, niech tam stoją” – powiedział Łukaszenko. Zwrócił uwagę, że zasięg systemów Iskander to 500 km, podczas gdy u białoruskich systemów Polonez to 300 km. Zaznaczmy przy tym, że ten ostatni to system innego typu, mianowicie artyleria rakietowa dalekiego zasięgu, z wieloprowadnicowymi wyrzutniami. Iskandery to z kolei systemy wykorzystujące rakiety balistyczne krótkiego zasięgu. Białoruski przywódca przypomniał, że podczas tegorocznych ćwiczeń Zachód-2021 (Zapad-2021) przeprowadzono odpalanie rakiet.

Iskandery (w kodzie NATO – SS-26 Stone) to pociski balistyczne ziemia-ziemia krótkiego zasięgu, wystrzeliwane z samobieżnej platformy kołowej. W wersji przeznaczonej dla armii rosyjskiej ich zasięg wynosi 380-500 km. Testowany jest także system Iskander-K, uzbrojony w pociski manewrujące o zasięgu ponad 500 km. Iskandery są zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych. Taktyczny system rakietowy Iskander-M jest przeznaczony do rażenia celów małych rozmiarów na dystansie do 500 kilometrów. Może niszczyć wyrzutnie rakiet, artylerię dalekiego zasięgu, samoloty i śmigłowce na lotniskach, posterunki dowodzenia i ośrodki łączności.

Tass / Kresy.pl