Maszyny wyprodukowane przez południowokoreańską firmę DN Solutions znaleziono w rosyjskich zakładach produkujących drony bojowe Lancet i wyrzutnie rakiet Iskander.

Z dochodzenia przeprowadzonego przez Radę Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy (ESCU), cytowanego 2 maja przez „The Korea Times”, wynika, że w rosyjskich zakładach produkujących drony Lancet oraz wyrzutnie rakiet Iskander znaleziono obrabiarki południowokoreańskiej firmy DN Solutions.

Sprzęt o wartości ponad 19 mln dolarów miał zostać dostarczony do Rosji za pośrednictwem chińskich dystrybutorów, m.in. przez firmę Silver Technology. Ukraińskie władze poinformowały, że dane celne oraz informacje z zamówień publicznych potwierdzają dostawy nowych maszyn na podstawie kontraktów podpisanych w latach 2023 i 2024, a więc długo po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Ukraiński komisarz ds. sankcji Władysław Własiuk, w rozmowie z „The Korea Times” powiedział, że obecność południowokoreańskiego sprzętu w rosyjskich zakładach podważa skuteczność nadzoru DN Solutions nad łańcuchem dostaw. – „Kiedy sprzęt wielokrotnie trafia na teren objęty sankcjami – nawet pośrednio – uzasadnia to przeprowadzenie wewnętrznego przeglądu” – powiedział.

DN Solutions zaprzeczyło, że dostarczało sprzęt do Rosji po wybuchu wojny na pełną skalę na Ukrainie. Firma podkreśliła, że ​​ściśle przestrzega południowokoreańskich przepisów, które zakazują eksportu towarów strategicznych bez oficjalnego zezwolenia. Firma twierdziła również, że zaprzestała współpracy z chińskimi firmami, gdy tylko dowiedziała się o ich reeksporcie do Rosji.

Urzędnicy ESCU twierdzą, że producent powinien być w stanie monitorować reeksport swoich produktów. Wskazują m.in. na publiczne bazy danych handlowych oraz rosyjskie deklaracje importowe złożone między majem 2024 r. a lutym 2025 r., w których odnotowano dostawy sprzętu DN Solutions. – „Kwestia nie dotyczy już tego, czy DN Solutions miało bezpośredni kontrakt z Rosją” – zaznaczyła Agiya Zagrebelska, dyrektor ds. polityki ESCU. – „Chodzi o to, czy firma sprawowała odpowiednią kontrolę nad dystrybucją swoich produktów. Działania regulacyjne pozostają realistycznym wynikiem”.

Koreańskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii potwierdziło, że zapobieganie pośrednim dostawom do Rosji pozostaje wyzwaniem. – „Nakładamy kary, gdy istnieją dowody na kontakty z Rosją” – oświadczył Park Sung-joon, szef wydziału polityki kontroli handlu w ministerstwie. Dodał, że działania podejmowane są we współpracy z Koreańską Służbą Celną oraz innymi rządami.

Wcześniejsze ustalenia dziennika „The Insider” wskazują, że w 2024 r. do rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego trafiły również izraelskie narzędzia do obróbki metali o wartości ponad 10 mln dolarów. Produkty firm ISCAR, Vargus, Carmex i EROJET, mimo obowiązujących sankcji, zostały przekierowane przez Chiny i Uzbekistan do producentów sprzętu wojskowego, w tym samolotów Su-35 i systemów S-400. Śledztwo pokazało, w jaki sposób Rosja nadal pozyskuje zachodni sprzęt przemysłowy z pomocą pośredników z państw trzecich.

Na portalu wielokrotnie opisywaliśmy, w jaki sposób Rosja omija zachodnie cła i nadal pozyskuje zagraniczne uzbrojenie oraz sprzęt. Najczęściej europejska broń trafia najpierw do krajów Azji Centralnej i Kaukazu, skąd odkupuje je Rosja.

Portal Business Insider przeprowadził śledztwo dziennikarskie wspólnie z portalami z Czech (Investigate.cz.), Włoch (IrpiMedia) i Kazachstanu (Vlast.kz). Ustalono, że w ostatnich latach firmy z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Turcji zwiększyły dostawy broni do Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Każdego roku do tych krajów trafiają dziesiątki tysięcy sztuk broni, które następnie trafiają do kraju-agresora

W 2020 r. zachodni producenci broni snajperskiej sprzedali łącznie do Armenii, Gruzji, Kazachstanu i Kirgistanu 19 556 sztuk precyzyjnej broni palnej, podczas gdy w 2023 r. już 53 211. Zachodni producenci oficjalnie sprzedają broń firmom w krajach sąsiadujących z Rosją. Potem bez problemu można ją znaleźć w ofercie sklepów czy prywatnych sprzedawców w Rosji; podobnie jest z amunicją – wynika z dziennikarskiego śledztwa Insidera.

W innym artykule informowaliśmy, że w 2023 r. do Rosji sprowadzono opony lotnicze wyprodukowane przez zachodnich producentów, w tym francuską firmę Michelin i brytyjską firmę Dunlop o wartości 30 mln dolarów.

Moskwa przynależąc do unii EAUG, ma stały dostęp do produktów z Unii Europejskiej. Kazachstan pozwala Rosji na serwisowanie swoich samolotów wojskowych Su-30SM przy użyciu francuskiego sprzętu, mimo nałożonych międzynarodowych sankcji. Kazachska firma Analyst Research Consulting (ARC) Group współpracuje z rosyjskim wojskiem i serwisuje samoloty Su-30SM, które są wyposażone we francuską technologię lotniczą firm THALES i SAFRAN. Według doniesień – Rosja ma mieć w służbie do 130 jednostek zmodernizowanych myśliwców Su-30SM.

Kresy.pl/koreatimes.co.kr