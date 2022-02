Rosjanie ostrzelali blok mieszkalny w Kijowie, Kułeba apeluje o powstrzymanie zbrodni [+FOTO/VIDEO]

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zażądał, aby świat całkowicie odizolował Rosję i powstrzymał jej zbrodnie wojenne po tym, jak w sobotę rano rakieta uderzyła w budynek mieszkalny w Kijowie.

Szef ukraińskiego MSZ, Dmytro Kułeba zażądał, aby świat całkowicie odizolował Rosję i powstrzymał jej zbrodnie wojenne po tym, jak w sobotę rano rakieta uderzyła w budynek mieszkalny w Kijowie.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

„Kijów, nasze wspaniałe, spokojne miasto, przetrwało kolejną noc pod atakami rosyjskich sił lądowych, pociskami. Jeden z nich uderzył w mieszkanie [budynek] w Kijowie. zrujnować jej gospodarkę. Powstrzymać rosyjskich zbrodniarzy wojennych!” – powiedział Kuleba.

W sobotę rano rosyjski pocisk trafił w blok mieszkalny w Kijowie. „Rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Jadą tam służby ratunkowe”, napisał w Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko.

Jak pisało Państwowe Pogotowie Ratunkowe Ukrainy w Telegramie, pocisk trafił w wielopiętrowy blok mieszkalny (17-18 piętro). Do tej pory nie zgłoszono żadnych ofiar. Ewakuacja jest w toku. Na miejscu pracuje dwunastu strażaków i trzy jednostki wyposażenia Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy.

An emotional reaction of a resident of the house on #Lobanovsky Avenue. His family survived by a miracle, but his wife and son have broken legs. pic.twitter.com/zuv2YKmCqi — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Kresy.pl