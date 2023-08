Sierp i młot z niknęły z kijowskiego pomnika „Matki Ojczyzny” – zastąpił je trójząb [+FOTO/VIDEO]

Rankiem 6 sierpnia w Kijowie umocowano trójząb na tarczy pomnika Matki Ojczyzny. Herb Ukrainy zastąpił sierp i młot.

Jak poinformował portal suspilne.media, rankiem 6 sierpnia w Kijowie umocowano trójząb na tarczy pomnika Matki Ojczyzny. Herb Ukrainy zastąpił sierp i młot. Poprzedniej nocy, 5 sierpnia, instalacja trójzębu została przełożona z powodu silnych wiatrów. Pracę wznowiono o szóstej rano.

Po zainstalowaniu trójzębu nad tarczą podniesiono ukraińską flagę.

21 lipca 2022 r. zakończyło się głosowanie w aplikacji „Diia” — „Jak postąpić z godłem ZSRR na tarczy Ojczyzny w Kijowie”. Minister kultury i polityki informacyjnej Ołeksandr Tkaczenko powiedział, że za zastąpieniem godła ZSRR trójzębem głosowało 85 proc.

W maju 2023 r. ówczesny minister kultury Ołeksandr Tkaczenko zapowiedział przygotowanie dokumentacji projektowej zmiany godła ZSRR na tarczy pomnika Ojczyzny, aby zrozumieć, jak najlepiej zdemontować symbol Związku Radzieckiego.

Pomnik Matki Ojczyzny został wzniesiony w 1981 roku, jest zabytkiem nauki i techniki o znaczeniu lokalnym. Pomnik uważany jest za najwyższą monumentalną rzeźbę w Europie.

Wieczorem 4 sierpnia trójząb został dostarczony na teren Parku Chwały, gdzie do 23 sierpnia powinien zostać ostatecznie zainstalowany zamiast radzieckiego herbu na tarczy pomnika.

A trident has been installed on the Mother Ukraine monument in Kyiv, reports Suspline media. The final works are to be completed by the Flag Day of Ukraine on August 23. Photo: Suspilne pic.twitter.com/TX6IHFTcB5 — Hromadske Int. (@Hromadske) August 6, 2023

The last remnants of the Soviet-Russian occupation have been removed from the Mother Ukraine Monument in Kyiv. The Hammer and Sickle pieces will be transferred to a museum so that future generations can be educated about the Soviet oppression. Source: https://t.co/k547gXEVjD… pic.twitter.com/xOjbNYARDc — (((Tendar))) (@Tendar) August 1, 2023

Kresy.pl/Suspline